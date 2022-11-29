1至9月交通死亡持續攀升 主要族群機車與高齡

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）交通部今天公布最新道安統計，1至9月道路交通死亡人數持續攀升，主要族群仍是機車與高齡者，交通部將加強監理與宣導，仍希望全年交通死亡人數比去年下降。

交通部今天舉行道路交通安全記者會，公布1至9月交通事故27萬1660件，造成2293人死亡、36萬698人受傷，比去年同期增加1萬5377件（6％）、死亡增加136人（6.3％）、受傷增加2萬563人（6％）。

交通部長王國材部表示，今年剩下1個月，將透過短期改善措施及中央及地方的合作，力求達成今年事故死亡人數比去年2990人下降的目標。

交通部分析，目前交通事故最主要死亡族群為機車及高齡者，機車占全體死亡人數6成4、高齡者佔4成，1至9月機車事故死亡1486人，較去年同期增加185人（14.2％），高齡者死亡918人，較去年同期增加89人（10.7％），只有酒駕防制略有成效，死亡人數為203人，較去年同期減少26人（11.4％）。

交通部將機車事故死亡與去年同期比較，以成年人及高齡者二個年齡層最嚴重，成年人增加89人，高齡者增加80人；但每10萬人則以高齡者死亡13.37人、年輕人死亡10.44人較嚴重。至於機車事故態樣，以自撞、側撞、路口交岔撞，較去年同期增加，自撞部分增加55人，側撞增加13人，路口交岔撞則增加15人。

交通部也統計1至9月30日死亡人數較去年同期增加最多的5個縣市，累計增加高達176人，分別為新北市52人、彰化縣47人、高雄市33人、新竹縣23人、屏東縣21人。

王國材說，希望中央與地方一起努力，交通部也會全力支持地方改善道安，降低交通事故死亡。

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交通部也提出相關改善措施，機車部分，明年4月試辦道路駕駛訓練計畫，提升防禦駕駛觀念，另改善易肇事路口、無號誌路口，並加強宣導勿超速、勿闖紅燈、路口停讓、勿使用手機，同時建置科技執法設備、加強路口違規取締、加強無號誌路口管理。

高齡者部分，交通部除鼓勵使用替代運具，也將加速推動高齡友善安全工程設施，在醫院公園周邊試辦推動高齡友善區，車速降至時速30公里，強化高齡路口安全，並設置高齡者事故防制特別獎、加強管考高齡者事故防制指標。（編輯：陳清芳）1111129