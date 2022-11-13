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大貨車自撞電桿致高雄4130戶停電 台電將求償

2022/11/13 11:44（11/13 12:21 更新）
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高雄一輛大貨車12日晚間自撞阿蓮區路邊電線桿，造成阿蓮市區4130戶大停電，台電加派人力機具搶修並表示，將核算損失陳報後依規求償。（高市湖內警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月13日
高雄一輛大貨車12日晚間自撞阿蓮區路邊電線桿，造成阿蓮市區4130戶大停電，台電加派人力機具搶修並表示，將核算損失陳報後依規求償。（高市湖內警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月13日
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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄一輛大貨車昨天晚間自撞阿蓮區路邊電線桿，造成阿蓮市區4130戶大停電，經台電加派人力機具搶修，目前僅剩32戶仍待復電；台電表示，將核算損失陳報後依規求償。

高雄市警察局湖內分局今天發布新聞稿指出，45歲蔡姓駕駛昨天晚間11時許駕駛大貨車沿阿蓮區忠孝路西向東方向直行，但途中因身體突然不適，一時疏忽自撞路邊電線桿，導致電桿歪斜與電線垂落，周邊區域也因此停電。

警方到場時，發現蔡男右手有部分擦挫傷，但意識狀況清楚，經警方聯繫救護車到場，將蔡男送醫診治後無大礙；也同步派員在場交管並通知台電搶修，直至今天清晨6時30分許事故排除完畢，現場人車恢復通行。

台電高雄區處表示，由於電桿遭大貨車撞斷，導致高雄阿蓮區中山路、忠孝路、中正路、信義路等一帶共4130戶停電，經立即隔離故障，派員搶修後，清晨6時許已復電99%。

台電表示，目前僅剩餘32戶仍在停電，須待電桿重置後才能復電，已積極加派人力機具搶修中；至於是否向大貨車駕駛求償，台電回應，將待詳細核算損失陳報後，依規定求償。（編輯：陳仁華）1111113

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