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新北7類資源回收物需單獨回收 違者最重罰6000元

2024/3/30 12:20
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北環保局今天說，乾淨塑膠袋、包裝用保麗龍、玻璃容器、照明光源、乾電池、鉛蓄電池、易燃物，這7類資源回收物4月1日起須分開單獨回收，否則最重可罰新台幣6000元。

環保局表示，去年9月公告一般廢棄物應回收項目及排出清除方式，規定7大類資源回收物，應確實分類並要以透明、半透明塑膠袋盛裝單獨交給清潔隊，不可混合交付。

環保局今天回應中央社記者詢問表示，4月1日起，違規者將依廢棄物清理法告發，處1200元以上，6000元以下罰鍰。

環保局表示，7大類回收物包括，廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池、易燃物。

單一材質的塑膠袋及保麗龍，都可回收再利用，環保局強調，但要非常乾淨且不得含有雜質。如有油漬或紙質標籤，就是不可回收的垃圾。

環保局表示，廢玻璃容器、照明光源易破損；電池及行動電源、打火機、瓦斯罐，易爆炸危險；高壓容器回收時更應加註警語，單獨交付。

環保局也發布新聞表示，為方便民眾查詢垃圾車即時動態，減少等待或追垃圾車的困擾，4月1日至30日只要至「新北樂圾車」行動版網站，針對準時到站、想支持鼓勵的清運點按讚，就有機會獲得AirPods等獎品。

環保局說，若遇到垃圾清運時間或地點與表定不符時，也可在「新北樂圾車」網站台回報，協助環保局精進收運服務。（編輯：方沛清）1130330

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