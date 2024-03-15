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清明掃墓露天燒紙錢違法 環境部籲響應以功代金

2024/3/15 12:56
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）清明掃墓時節將至，環境部提醒民眾露天燃燒是空污法禁止的行為，可處新台幣1200元以上罰鍰，因顧及燒紙錢祭祖是民俗，多以勸導為主，建議響應以功代金或紙錢集中燒等措施。

清明節雖然還沒到，已有民眾提早掃墓祭祖。環境部今天發布新聞指出，露天燃燒是「空氣污染防制法」禁止的行為，可處1200元至10萬元罰鍰；已採用衛星監測燃燒火點，縣市環保局也陸續在制高點設置AI影像煙霧探測系統，可24小時360度監控、自動辨識露天燃燒案件，並立即派員稽查。

環境部說明，顧及掃墓祭祖為傳統民俗，各縣市執法機關環保局多以勸導為主，但若因焚燒紙錢引發火災，情節重大時，恐涉及刑法公共危險罪及民事求償，務必要謹慎；建議民眾響應「以功代金」、「紙錢集中燒」措施，以避免引發火災、產生大量空污。

針對環境部與各縣市政府推動「以功代金」環保祭祀措施，環境部表示，使用便利商店的多媒體事務機捐款取代燃燒紙錢，既環保又可將功德迴向先人，統計顯示112年累積金額已逾6400萬元。

另外，全國各縣市都有提供「紙錢集中燃燒服務」，可洽詢各縣市環保局。（編輯：管中維）1130315

#空污
#清明節
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