新北：租屋合約期內漲電價 房客可拒付及申訴

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市政府地政局今天表示，租屋在契約租期尚未結束前，房東不得藉任何理由調漲已約定的房租或電費；房客如遇房東亂漲價，不但可拒絕支付，還可向地政局或消保官申訴。

地政局發布新聞表示，台電公布自4月1日起調漲電價，租屋族憂心恐將引發房東藉機調漲租金，或收取超額電費的電價上漲「蝴蝶效應」。

地政局地價科長蕭湘君接受中央社記者電訪表示，為保障承租人及出租人權益，內政部訂有「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」；其中，應記載事項中，出租人於租賃期間，不得藉任何理由要求調漲租金。如有違反且限期改正而不改正者，將處新台幣3萬至30萬元罰鍰，並得按次處罰。

地政局說，若租賃契約中，是由承租人負擔電費，電費額度應區分為夏月及非夏月，且均不得超過台灣電力公司所定當月用電量最高級距之每度金額。

地政局說，一旦訂定契約後就不得任意更改，直到租期結束，才可重新議定新約內容。在4月1日前簽好的租約，夏季最高收取電費為每度新台幣7.69元，非夏季為每度6.03元。

地政局說，在租約到期前，房東若以電價調漲為名，任意調漲租金或增收、超收電費，依消費者保護法為無效約定，房客得拒絕支付。若發生爭議，房客也可向地政局提出申訴或檢舉，或循行政院消費者保護會線上申訴系統，提出消費爭議申訴。（編輯：李錫璋）1130410