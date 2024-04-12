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電費改3段收費且價差10倍？ 台電：錯誤訊息勿轉傳

2024/4/12 16:31
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（中央社記者曾智怡台北12日電）媒體報導，有租客收到房東訊息稱4月起電費要分3階段收費，且價差高達10倍。台電澄清，此為錯誤訊息，請民眾不要信謠言並勿轉傳，一般住家電費是依用電量計費，電價表及電價相關資訊以台電官網公告為準。

另外，為協助租屋雙方了解各期用電狀況，台電已於電費單新增「當期每度平均電價」資訊，並於官網開設租屋電費查詢專區，促進租屋市場用電資訊透明。

台電透過新聞稿說明，一般住家電費是依用電量計費，用多少電，適用不同級距計費，與用電時段無關，民眾若沒有申請改用時間電價，並不會以用電時段計費。

此外，即使選用「時間電價」的用戶，各時段電價費率的價格差距也不會如網路謠言所稱5倍、10倍這麼大，以住家可選用的簡易型時間電價為例，尖離峰價差最大僅約3.5倍，且謠言所指的用電時段也並非現行時間電價時段。

台電指出，為協助租屋雙方了解各期用電狀況，做為電費計收參考，台電自2022年起，陸續於電費單上新增「當期每度平均電價」及「去年全年平均電價」資訊，即時反映當期用電平均單價。

且今年1月底起，更於台電官網開設「住宅租屋電費查詢專區」，租客於台電各服務據點檢附文件向台電提出一次性申請之後，即可隨時隨地上網查詢租屋處當期的每度平均電費，除能了解個人用電情形，也能掌握租屋市場電費收取的合理標準。

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台電建議，分租套房每月用電超過800度者，可評估改選時間電價計費，因尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，選用後搭配在尖峰時間節約用電，可進一步節省電費支出。

另外，台電提供2段式及3段式時間電價可供選用，且時間電價新時間帶實施後，離峰用電時段已不局限於半夜，台電官網有提供試算服務，讓用戶易於了解方案並進行電費試算。（編輯：張若瑤）1130412

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