台電鳥獸危機／擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣[影]

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣[影]

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台北市日前因鳥巢引起高壓線路故障發生無預警停電，台電在高壓電桿加裝防鳥設施，降低鳥獸外物碰觸配電設備，為避免造成民眾不便，以不停電施工狀態，先做好絕緣包覆（黃色）。中央社記者裴禛攝 111年4月10日

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（中央社記者曾智怡台北10日電）春天是鳥類引發停電事故高峰期，台電除透過設置刺針型驅鳥網，製造「天堂路」溫和痛感效果等方式，阻止鳥類久留築巢，治本之道是持續擴大空中線路包覆絕緣工作，降低鳥獸觸電機率，「讓動物在電桿上，就跟待在樹上一樣」。

303大停電後，鳥獸引起停電事故成為議論話題，不過，攤開台電事故資料庫，從2012年到2021年，10年下來，配電系統停電事故件數已從2萬1019件降至8999件；其中鳥獸碰觸致停電事故件數，也從2838件降為1780件，降幅近4成。

停電原因包羅萬象，鳥類、蛇、老鼠、松鼠、猴子等都可能成為悲劇主角，因爬上電纜活動或築巢，碰觸裸露帶電設備、破壞絕緣罩造成短路，導致數千家戶燈火瞬息。

台電為避免鳥獸在電纜上築巢，會設置各種機關，台電配電處組長陳垚輝接受中央社記者訪問時表示，例如從國外引進音頻驅趕器，或者用廢棄塑膠管等製造高低差平台，甚至設置刺針型驅鳥網，「類似天堂路的效果」，讓牠們沒辦法平穩站著與久留，自然不會成為築巢環境。

台北市內湖日前因鳥巢引起高壓線路故障發生無預警停電，台電加裝防鳥刺（如圖），降低外物碰觸配電設備。中央社記者裴禛攝 111年4月10日

除了布局空中線路障礙賽，地面防範措施不可少，陳垚輝說明，即便電桿地下化，路邊開關變壓器裝置還是會有孔洞，若小動物從縫隙跑進去，碰觸裸露帶電體，便可能感電、造成線路跳脫，因此會進行孔洞封填工作，阻斷老鼠等「入侵」。

此外，台電近年持續執行空中線路包覆絕緣工作，保護動物免於觸電。

陳垚輝指出，過去確實山區較容易發生相關事故，近年因綠化、環境保護意識抬頭，都會地區公園成為動物棲息地，例如大安森林公園非常多鳥類、松鼠，台大校園生存環境更好，空中線路包覆工程也漸漸從山區延伸至都會區。

他特別提到，過去台電觀念是電線嚴禁攀爬，現已慢慢轉型、吸取國外經驗，朝向與動物和平共處，營造友善居住條件，因此致力進行線路包覆絕緣化，「讓動物在電桿上，就跟在樹上一樣」。

全台有314萬根電桿，陳垚輝說，會一步步完成這項浩大工程，只要看見整排電線站滿鴿子，就代表此處已完成絕緣工作。（編輯：潘羿菁）1110410

台電在不停電狀況下施工，工程人員將可能觸碰到的高壓電桿包覆絕緣套及絕緣墊，確保工程安全。中央社記者裴禛攝 111年4月10日