工人畫家李升茂搶救電線40年 用生命照亮世界

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由周大觀文教基金會舉辦的「畫出光點．照亮世界」聯展，展出台電員工李升茂以水墨畫記錄搶修工程的艱辛歷程，8日在中正紀念堂揭幕。圖為李升茂（左）偕妻子在畫作前合影。中央社記者邱祖胤攝 111年4月8日

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）由周大觀文教基金會舉辦的「畫出光點．照亮世界」聯展，展出台電員工李升茂以水墨記錄搶修艱辛，以及多重障礙畫家盧璽文克服萬難畫出內心世界，今天在中正紀念堂舉行揭幕。

李升茂致詞時表示，基層辛苦不足為外人道，但只要看到停電的地方電來了，家家戶戶有光亮，一切努力都是值得。他還提起早年到鄉間搶修時，工人爬上電桿維修，民眾在底下拿茶水殷殷期盼，令人感動。李升茂表示，近來停電頻傳，希望大家能給基層人員多打氣，多給他們時間，畢竟他們是冒著生命危險在搶修。

活動現場包括總統府秘書長李大維、周大觀文教基金會創辦人周進華、Hi-Q中華海洋生技董事長張永聲、台電營業處長蔡志孟等人出席。

李大維致詞時表示，李升茂以畫筆生動呈現第一線勞工基層打拚的辛苦，印證法國畫家雷諾瓦的經典名言「痛苦會過去，但是美好會留下來」。盧璽文雖然身上有多重障礙，卻沒有放棄人生，不但考取多張才藝證照，還以自己的專長關懷別人，展現溫暖高尚的品德，令人佩服及感動。

周進華致詞時表示，台灣有許多護國神山，但台灣在特殊教育方面的投入，則展現另類護國神山的力量。盧璽文儘管有多重障礙，卻仍花費6年時間創作，畫出許多感動人心的作品，其中有兩幅畫是因為盧璽文就讀台中特教學校的同學發生車禍過世，他在老師的引導下，畫出對同學的思念及內心的懷念，這份真心對人的感情令人動容。

根據周大觀文教基金會發布新聞稿，李升茂1955年生於屏東，從小愛畫畫的他，14歲隻身北上學畫，曾在漫畫家葉宏甲門下學習漫畫，後又跟隨水墨畫家沈禎學習水墨畫，退伍後考上台電配電員，開啟長達40年翻山越嶺搶修電路的生涯。

李升茂作品中生動描繪他與同仁平日的工作動態，包括729大停電、921地震、88風災等災情過後的修復工程，作品曾獲台南府城美展、南瀛藝術展、經濟部文藝展的肯定，今年更獲得周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」。

盧璽文畢業於南開科技大學，罹患唐氏症、左耳聽障、心室中膈膜缺損、弱視等多重病症，但憑著個人毅力積極學習各項技能及才藝，作品屢獲全國各獎項，曾兩度在法國巴黎參展。

盧璽文畫中呈現台灣民間廟會的生動情景，他表示，大廟就像是在地博物館，期盼觀光客從台灣廟口認識台灣，也希望更多人像他一樣永不放棄、跨越障礙。（編輯：屈享平）1110408