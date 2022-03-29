鳥獸蟲釀事故性停電 蘇貞昌：台電也是受害者

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（中央社記者范正祥台北29日電）鳥獸外物碰觸配電設備造成停電事故，近期引發議論。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時表示，鳥、獸、蟲造成的事故性停電，不是疏失也非缺電，說起來台電也是受害者。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，就「0303興達電廠事故致全台停電」進行專案報告並備質詢。

蘇貞昌於專案報告時提及，台電公司業務量龐大、員工數眾多、光配電線路即近40萬公里，遍布全國山尖、海邊、大街、小巷，而變壓器、開關裝置就高達300萬個，受人為、鳥、獸、蟲、風雨侵害所造成的事故性停電，已從2012年的2萬1000多次，降至2021年的8000多次；雖然總還是「欲求無過而不能免」，但台電公司一定會持續努力，加強防護，加快搶修復電，還請國人同胞諒解支持。

國民黨立委楊瓊瓔質詢，如何度過限電與缺電的陣痛，呼籲正視「電荒」。對此，蘇貞昌說，停電的原因當然很多種，但這幾次停電不是缺電，「相關問題所在，每一次都有點出來」，今天他也向立法院提出專案報告，特別點出這次停電的原因，但無論如何，造成國人不便、產業損失，這是事實，要避免不要再發生停電。

另外，蘇貞昌也提及，有些人在指責鳥、獸、蟲造成的事故性停電，「說起來，台電還是被害人」，比如昨天有車禍撞壞變電箱裝置，「它不是（台電）疏失或者有什麼缺電，電沒有了、電線桿倒了，台電是受害者」。

楊瓊瓔表示，台電的員工很辛苦，大家都給予肯定，但是今天的討論不是要讓政府找理由，沒有辦法給民眾明確的答案，詢問政府有什麼方案可以讓民眾不停電。

蘇貞昌回應，自己不是在找理由，是在描述各種停電的原因，政府盡力不要停電，就像今天的專案報告，這次停電是人為，至於是故意還是過失，交由檢調查明。

楊瓊瓔再問，依照現行能源結構與配比，政府能否保證在能源轉型期間，有足夠穩定電力供全台使用。蘇貞昌答覆，台灣整體來說仍是穩定供電，目前沒有缺電。（編輯：翟思嘉）1110329