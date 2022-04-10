台電鳥獸危機／台灣電桿地下化速度領先日韓 保護線路免受颱風侵襲

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（中央社記者曾智怡台北10日電）台灣是海島國家，為減緩颱風等外力造成停電事故，台電鎖定迎風面、天然災害事故搶修不易的線路，耗費3年執行防災型桿線地下化計畫，完成路段長度近500公里；目前全國地下化比例已達42.5%，遠高於日韓。

台電指出，台灣作為海島國家，容易受颱風侵襲，在防災考量下，於2017至2019年間辦理防災型桿線地下化措施的「強化配電線路防災韌性計畫」，針對迎風面線路、天然災害常發生事故搶修不易的線路，3年期間共規劃地下化工程路段長度為463.64公里，實際執行工程路段長度達499.03公里。

由於先前計畫已達標，若其他地方還有防災需求，電桿地下化以個案形式持續推動。

目前全國地下化比例已達42.5%，遠高出亞洲鄰近先進國家地下化程度，韓國18.8%、日本5.9%。針對此差異，台電說明，原因在於地下化工程的費用，大約是架空工程的8至12倍，國外電業公司考量成本因素，自然不會大規模投入地下化工程。

至於台灣，台電表示，許多縣市政府基於美觀需求，都有電纜地下化要求；都會區也因供電需要，配合改為地下化線路，「電線桿頂多2、3條線，地下就可以埋很多線」，有效提高供電能力。

除電纜地下化之外，台電另透過加速汰換老舊線路設備、加強巡檢、饋線全面自動化等方式，增強電網韌性，再輔以空中線路包覆絕緣、加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等，降低鳥獸外物碰觸配電設備。

多管齊下之下，配電系統停電事故10年間降幅近6成，依據台電資訊，配電系統每年事故平均停電時間（SAIDI）也從2012年每戶平均4.6分鐘，去年已降到每戶平均3.2602分鐘。

未來隨台電配電自動化逐年完成後，每戶停電時間可再進一步縮短。台電解釋，部分線路開關目前需手動執行，也就是人員要在現場操作，預計3年內、2025年完成饋線幹線全面自動化，能在控制中心遠端投切，更快速隔離故障、加速復電。（編輯：潘羿菁）1110410