台電鳥獸危機／跟上鳥媽媽築巢速度 台電繃緊神經加大巡邏力道

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苗栗民眾日前在網路發文自家附近電桿有鳥巢，並稱「手電筒蠟燭已準備」；台電發現後立即派員前往移除，避免鳥獸外力碰觸造成停電事故。（台電苗栗區營業處提供）

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（中央社記者曾智怡台北10日電）春天適逢鳥類繁殖階段，築巢需求大增，台電人員苦笑，鳥媽媽們合作築巢速度之快，常常下午清除鳥巢，隔天又出現新巢，因此會在「出事率」高的重點路段加大巡邏力道，繃緊神經，打這場「鳥」來我往的耐力戰。

放眼台電在全台配線電路，共40萬公里配電線路、144萬具變壓器、146萬個供電開關設備、314萬根電桿與上千萬個絕緣礙子導線接頭，對喜歡站在制高點的鳥類來說，電纜無疑是絕佳築巢地點，要減少停電事故發生，台電一線人員巡視工作不容馬虎。

擁有逾40年現場經驗、南北征戰無數回的現任台北北區營業處維護經理張益誠指出，鳥獸出沒其實有跡可循，現在剛好是高峰期，原因在於春天是鳥類交配、繁殖階段，衍生築巢需求，直至6月才會告一段落。

「鳥巢不一定築很大才會跳電」，張益誠表示，鳥巢由枯枝、稻草、吸管、鐵絲等組成，鳥類叼鐵絲築巢過程，鐵絲、鳥喙、翅膀等都可能不小心碰到帶電體，因電位差不同而導電；或因風雨等外力因素，不慎掉落至下方裸露帶電體，釀短路危機。

台電人員接獲鳥巢停電通報，趕赴現場後，首先需搭上工作車升空、確認鳥巢裡面有沒有雛鳥，通常遇上這種狀況機率較低；接著會在確認鳥巢下方帶電體已包覆完成後，戴上絕緣手套，使用長達4、5公尺絕緣操作棒「慢慢勾」，讓鳥巢解體散開，自然落下，再做最後清理作業。

張益誠說，若遇上下雨天，鳥巢鐵線掉下導致高溫短路，稻草又散落，便可能發生火災，必須非常謹慎。

在動物繁殖期，台電人員都會在重點區域增加巡視頻率，並透過設置風車型驅鳥器、鳥刺踏等裝置，防止鳥類久留築巢。張益誠說明，風車型驅鳥器透過鏡面反射，嚇阻鳥類靠近，但鳥類看久了其實也不害怕，因此多會再搭配一根根塑膠針棒組成的鳥刺踏，兩相比較，後者「禁止靠近」效果顯著許多。

不過，鳥類也不是省油的燈，張益誠表示，牠們築巢速度之快，常常發生早上清完鳥巢，隔天巡視又蹦出新鳥巢，原因是鳥類多半都是3、4隻，其中可能包含2隻鳥媽媽共同築巢；「或者你在這裡清鳥巢，牠在隔壁電桿築巢，你弄很多聲音，牠也不理你」，完全不受影響。

由於人力有限，為最有效率執行巡視作業，台電內部透過大數據分析，整理出各區域「出事率」斑點圖，例如何處鳥類松鼠多、打雷頻率高，或者鎖定樹木多、周遭有鐵工廠等地區，增加巡邏頻率，和鳥獸抗戰到底。

畢竟，鳥類之外，4月至11月也常有松鼠大軍壓境，占據電桿，一不小心毛茸茸的尾巴就可能甩尾導電；白鼻心半夜出沒之餘，還會展開放屁攻勢；蛇類更是不遑多讓，充分貫徹食物鏈概念，爬上電桿，覬覦鳥巢裡的鳥蛋和雛鳥。面對動物大亂鬥，台電一刻不得閒。（編輯：潘羿菁）1110410