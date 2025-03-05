緊盯川普新政 賴清德：台灣沒有分裂本錢

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（中央社記者葉素萍台北5日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，美國總統川普勝選後，台灣各界都緊盯川普新政，執政團隊面對當下變局更是進行深入研究，面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在國防、外交、國際經貿事務更是如此，希望大家團結因應變局。

民進黨今天召開中常會，邀請中華經濟研究院院長連賢明，以「川普2.0的貿易和產業政策」為題進行專案報告。

賴清德指出，美國總統川普勝選後，台灣各界都緊盯川普新政，而執政團隊面對當下變局，更是進行深入研究。

賴清德表示，政府審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，做好最妥適的安排，確保國家利益與產業優勢不受衝擊，讓產業能夠持續站穩腳步，同時布局全球。並且在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。

賴清德說明，對於某些無謂的批評，他必須重申，面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在國防、外交、國際經貿事務更是如此，希望大家能夠團結，一起因應變局，掌握契機，讓國家更壯大，繼續前進。

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另外，賴清德提到，敦睦遠航訓練支隊本週將要開啟國內環島航訓，會靠泊在全台各地的主要港口，歡迎民眾前往參觀，一同見證國防自主的成果。

賴清德強調，要特別感謝第一線盡忠職守的國軍弟兄姊妹，完成一項又一項艱鉅任務，是守護國家、守護人民生命財產安全最重要的力量，政府會以堅定承諾和實質行動，持續提升國軍待遇，並強化整體戰力，共同凝聚守護台灣民主自由的堅實力量。（編輯：張若瑤）1140305