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央行提主權基金財源3管道 重申不宜動用外匯存底

2025/5/7 15:37（5/7 15:53 更新）
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圖為新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國總統川普下令成立美國主權財富基金，讓台灣討論多時的主權基金是否成立議題，再次浮上檯面。中央銀行對於主權基金的資金來源提出3建議，包含財政部發債、財政部撥款，或是財政部出資設立，首批受託資金來源為公部門委託款。

央行表示，對國家主權基金向來持正面態度，主張宜訂立專法，設立獨立專責的主權基金管理機構；但再次強調，資金來源不宜由外匯存底

外匯存底

指中央銀行所持有的外幣現鈔、外幣存款、外幣票據（支票、匯票等）、以外幣計價的有價證券（如國外發行的國庫券、公債、公司債及股票等）以及外幣貸款等債權。

中央銀行在外匯市場買入的外匯，就是外匯存底的來源。當中央銀行在外匯市場參與調節，買入或賣出外匯時，外匯存底便不時在增減變動。中央銀行運用外匯存底所獲得的投資收益，也會使外匯存底增加。

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直接無償撥用。

立法院財委會8日邀請相關部會就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告，央行書面報告今天率先出爐。

央行說明，主權基金顧名思義為政府的基金，主要是管理國家財富，如石油等自然資源收入、財政盈餘，或受政府委託（如退休金）進行投資管理。

主權基金目的在於創造更多的財富，操作原則偏重較高風險與低流動性的資產，以換取較高報酬率，因此投資標的涵蓋公債、公司債、股票、私募股權、房地產（基礎建設）等，收益具有較高的不確定性。

央行指出，依多數國家經驗，主權基金是由政府主導設立，並由政府全資成立的獨立管理機構管理。如韓國投資公司（Korea Investment Corporation，KIC），以及新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment Corporation，GIC）均為資產管理公司，是投資海外；新加坡淡馬錫公司（Temasek）為投資控股公司，為培植國內產業而設立。

央行表示，台灣的主權基金管理機構設立資本及投資資金來源，可參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的創設經驗，首批資金來源主要有財政部發債、財政部撥款，或是財政部出資設立，首批受託資金來源為公部門委託款等作法。

舉例來說，新加坡淡馬錫公司是由財政部出資成為淡馬錫的股東，再由淡馬錫投資取得新加坡35家國營企業（如新加坡電信、新加坡航空、星展銀行等）的股權。

不過央行強調，主權基金首批資金來源不宜由外匯存底直接無償撥用。

央行解釋，外匯存底是央行資產的重要構成項目，對應民間部門所持有的新台幣通貨與金融機構轉存款等負債項目，因此從央行財務結構而言，「中央銀行的外匯資產與新台幣負債必須平衡」。

國際間主權基金對外投資的外匯需求，均是由外匯市場買入，如此才能使央行的資產負債維持平衡，貨幣政策的獨立性也得以維持。央行強調，在未減少新台幣負債下，不宜直接無償撥用外匯存底給主權基金管理機構。

央行並指出，主權基金要創造國家財富，管理機構的組織、人事、預算、薪資須具彈性，現行國營事業管理法、人事法規、預算法及其他相關法規尚無法因應其需求，因此須由政府制定專法規範處理。

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如果沒有訂定專法，給予管理機構合理的管理彈性，央行認為，該機構極易因短期市場劇烈動盪導致大幅虧損，而受到立法委員質疑及監察院彈劾，進而影響正常運作及長期投資決策，且難以延攬及留住優異的專業人才。

針對主權基金管理機構治理與監理架構方面，央行認為，台灣若要成立國家主權基金，建議訂立專法，由政府全額出資，設立具獨立法人資格的專業管理機構，且明訂機構營運目標，並於專法制定完善的治理及監理架構，使機構董事會能確保營運目標與政府政策目標一致。另外，應以市場化薪資延攬國際專業人才，強化專業管理機構經營能力。（編輯：張良知）1140507

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