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總統宣布成立主權基金 朱立倫：願一起深入討論

2025/5/21 15:25（5/21 15:56 更新）
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總統賴清德宣布政府將成立主權基金，國民黨主席朱立倫（圖）21日在中常會上表示，國民黨願意一起深入討論，讓主權基金成為台灣整體金融投資策略安定的穩定力量。中央社記者謝佳璋攝 114年5月21日
總統賴清德宣布政府將成立主權基金，國民黨主席朱立倫（圖）21日在中常會上表示，國民黨願意一起深入討論，讓主權基金成為台灣整體金融投資策略安定的穩定力量。中央社記者謝佳璋攝 114年5月21日
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）總統賴清德昨天宣布政府將成立主權基金，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨願意一起深入討論，讓主權基金成為台灣整體金融投資策略安定的穩定力量。朱立倫建議，相關規模須達到一定的效果，使用與管理也需透過全民監督，不能產生任何弊案。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，既然賴總統已明確提出要籌設國家主權基金，國民黨的立場是願意一起深入討論，讓國家主權基金成為台灣整體金融投資策略安定的穩定力量。

朱立倫建議，主權基金必須跟既有的國發基金、國安基金有所區隔，也必須就來源做明確的討論與規範。相關規模必須要達到一定的效果，使用與管理需要全民做最妥適的監督，不能產生任何弊案。

朱立倫強調，國民黨願意面對、解決問題，立法院正在討論預算解凍案，國民黨絕不會刁難，但是請各部會不要有任何的政治動機，故意延宕預算的解凍。至於地方政府的一般補助款，新修正的財劃法還未實施，就已經要被大幅苛扣，這將傷害地方重大建設，希望行政院不要先苛扣縣市的一般補助款。

此外，朱立倫提到，賴總統終於願意敞開雙手，促成朝野對談，整整遲到了1年；這一年沒接到任何的電話，沒有接到任何朝野對談的訊息，只接到民進黨不斷要罷免、消滅、清算在野黨，這就是台灣仇恨的來源。

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朱立倫說明，雖然遲到了1年，但總算願意這樣說，國民黨會持續等待，願意和賴總統進行朝野對談。朝野共同面對相關的國防、經濟、能源、科技、社會等安全國安議題，國民黨願意一起集思廣益。

朱立倫表示，期待賴總統應該是團結的促成者，而不是仇恨的造成者，總統應該是社會和的動力，而不是台灣鬥的來源，透過大罷免就是用仇恨的力量，做仇恨動員，希望賴總統深思。司法追殺更是用來殲滅敵人，造成更大仇恨、對立，做為領導者責無旁貸，更不應該成為仇恨動員的來源、司法迫害的支持者。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1140521

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