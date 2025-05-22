前央行總裁彭淮南：從未反對成立主權基金

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）總統賴清德近日宣示將成立主權基金，央行角色備受關注。對於媒體報導「彭淮南時代一直站在反對面」，前央行總裁彭淮南罕見以個人名義發布澄清稿，強調「本人從未反對成立主權基金」。

總統賴清德20日於就職週年宣示，政府要成立主權基金，打造國家級的投資平台。

截至今年4月，央行外匯存底達5828億美元，規模高居全球第4，國內一直有強大呼聲，希望參考國外成功經驗，成立主權基金，將資金妥善運用，相關討論在過去20年來時有所聞。也因此，賴總統宣示成立主權基金後，央行態度備受關注。

媒體報導，在前總統馬英九、蔡英文任內，均提出主權基金，卻卡在央行，且「彭淮南時代一直站在反對面」。

彭淮南今天透過央行轉發澄清稿，強調「本人從未反對成立主權基金」，並表示他自卸任總裁後，謹守分寸，從未輕易對外發言，這次目的是在澄清。

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中央銀行副總裁嚴宗大21日在立法院被問及主權基金議題時，重申央行立場，指出央行對於成立主權基金一向抱持正面態度，但管理外匯存底和管理主權基金完全是兩回事，強調不應該由央行主導。

央行建議先訂立專法，設立獨立專責的主權基金管理機構，可借鏡亞洲鄰近國家經驗如新加坡、韓國經驗，但不宜由外匯存底直接無償撥用。（編輯：張均懋）1140522