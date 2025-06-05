聯準會：美國經濟活動減緩 關稅造成物價上漲壓力

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天發布最新全國經濟概況報告指出，自聯準會決策者上次開會決定利率以來數週內，美國經濟活動減緩，且關稅調升使成本和物價面臨上漲壓力。

路透社報導，根據聯準會「褐皮書」（Beige Book）：「整體而言，展望仍略顯悲觀且充滿不確定性，與上次報告相比沒什麼變化。各地普遍回報稱，預期未來成本和物價上漲速度將加快。」這份「褐皮書」依據截至5月23日，聯準會12個地區銀行向商界和社區聯絡人蒐集的調查、訪談和觀察結果編寫而成。

聯準會自2024年12月以來，將政策利率維持在4.25%至4.50%區間，外界廣泛預期未來數月利率仍將按兵不動，因決策官員還在衡量美國總統川普貿易等政策對通膨和勞動市場的影響。

分析師和聯準會決策官員均表示，他們預期通膨和勞動市場數據將會惡化，而「褐皮書」顯示，儘管情況不一，但這種變化已經發生。

今年1月，聯準會轄下12個地區全數都報告經濟成長，但最新出爐的報告顯示僅3個地區成長，另有半數經濟下滑。

多數受訪者預期目前溫和的物價上漲將會加速，其中有些人認為預期的成本上升將「強勁、顯著或幅度可觀」。

紐約聯邦準備銀行報告指出：「許多企業表示，因價格上漲而不敷成本，選擇停止進貨。」報告中一位花店業者：「正根據供應國成本快速變動來調整花卉品種。」紐約聯邦準備銀行是經濟活動小幅下滑的地區之一。

舊金山聯準銀行指出：「在某些情況下，企業已在報價和合約中，明確列出單獨的關稅項目或應變條款。」舊金山經濟活動據稱已趨緩。

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克里夫蘭聯準銀行報告，消費者支出趨於平穩，受訪者表示因為貿易政策的不確定性，難以預測需求。克里夫蘭聯準銀行指出：「許多汽車經銷商報告，在計劃的關稅生效前，汽車購買量增加，1家經銷商預期，與關稅相關的價格衝擊將從6月初開始影響客戶需求。」

對波士頓聯準銀行來說，經濟展望呈現出「審慎樂觀與直言不諱的悲觀並存的局面」。樂觀人士聚焦於「如果能化解不確定性，便能釋放未來的經濟活動；相較之下，較悲觀的人士則強調關稅和其他聯邦政策對需求可能造成的負面影響」。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140605