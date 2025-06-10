加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID就診人次增幅趨緩 疾管署估流行期將提前結束
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 國際

鮑曼宣誓就任聯準會副主席 銀行監管可望鬆綁

2025/6/10 16:05（6/10 16:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鮑曼（圖）宣誓就任美國聯邦準備理事會監管副主席。（路透社）
鮑曼（圖）宣誓就任美國聯邦準備理事會監管副主席。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）鮑曼（Michelle Bowman）今天宣誓就任美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）監管副主席，她的任命被視為美國總統川普領導下鬆綁監管的信號。

在川普所屬共和黨掌控的聯邦參議院，鮑曼的任命案已在上週獲得確認。

聯準會今天在聲明中表示，鮑曼的任期為4年。

google news透過 Google News追蹤中央社

法新社報導，今年3月，川普宣布選擇鮑曼擔任監管副主席，稱美國經濟「管理不善」，「是改變的時候了」。

鮑曼出身社區銀行家，她對於聯準會前副主席巴爾（Michael Barr）試圖實施更嚴格的銀行監管，作為國際社會因應2007-2009年全球金融危機的部分措施，始終批評不遺餘力。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1140610

延伸閱讀
川普Fed新人事可望鬆綁銀行監管 歐洲央行無意跟進分析：美中倫敦會談意義特別 貿易戰長遠是金融戰川普示意可鬆綁晶片禁令 換取中國釋出稀土
川普
以色列前總理歐麥特：川普應要求尼坦雅胡適可而止深海採礦兵家必爭 專家：中國正研擬策略
聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美經濟數據疲軟強化聯準會降息預期 亞股普遍收紅
70
更多編輯台推薦新聞：