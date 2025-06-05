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美經濟數據疲軟強化聯準會降息預期 亞股普遍收紅

2025/6/5 18:39
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（中央社香港5日綜合外電報導）美國經濟數據疲軟強化市場對美國聯準會即將降息的預期，亞洲股市今天大多收漲。投資人同時關注即將公布的美國重要就業數據，和川普關稅戰發展及美中領袖可能會談的跡象。

法新社報導，華爾街表現乏善可陳。根據美國整合運算及企業外包供應商ADP公司發布的報告，5月民間新增就業人數僅3萬7000人，低於4月的6萬人，也遠遜於市場觀察網站Briefing.com預測的11萬5000人。ADP就業報告有「小非農」之稱。

另一項調查顯示，5月美國服務業活動出現萎縮，為去年6月以來首見。

這些數據引發市場對美國經濟正在放緩的擔憂。美國聯邦準備理事會（Fed）的「褐皮書」（Beige Book）報告指出，「經濟活動已略為下降」，並提到聘僱速度減緩與川普政策造成的不確定性增加，導致家庭與企業態度趨於謹慎。

不過，這些數據也推升投資人對聯準會降息的預期；市場目前預估年底前將有2次降息，首次降息可能落在9月。

儘管如此，也有人擔心川普的關稅行動將促使通膨上揚，進而迫使聯準會維持較高的利率水準。

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市場正在等待預計明天出爐的美國非農就業報告，這將成為聯準會制定貨幣政策的重要參考。

亞洲股市大多收漲，香港、上海、台北、新加坡、馬來西亞、曼谷、雅加達及威靈頓股市均收紅，首爾股市因李在明當選韓國新總統而漲逾1%；東京、雪梨及馬尼拉股市則收低。（譯者：劉文瑜/核稿：洪啓原）1140605

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