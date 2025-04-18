不滿鮑爾警告關稅衝擊 川普嗆：可將他撤換

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）獨立的美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）示警稱關稅可能會導致通貨膨脹加劇後，總統川普今天堅稱他能迫使鮑爾下台。

川普在白宮對媒體發表談話時表示，「如果我要求他走」，鮑爾就得走人。

他補充表示：「我對他有所不滿，也讓他知道了，而且如果我要他下台，他很快就會走人，相信我。」

法新社報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文痛批鮑爾，且一再要求降息，還說鮑爾「越快走人越好」。

消息人士也告訴「華爾街日報」（Wall Street Journal），川普數月來私下討論撤換鮑爾一事，但尚未做出最終決定，還說川普也在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）私下與前聯準會理事華許（Kevin Warsh）會晤時提及此事。

川普並沒有解職聯準會理事的直接權力，但川普可以啟動冗長的程序，試圖證明「有正當事由」來要求鮑爾下台。

鮑爾昨天警告指出，川普幾乎針對所有貿易夥伴實施全面性關稅措施，可能會導致聯準會在選擇對抗通膨與降低失業之間陷入兩難。

川普反覆變動的關稅政策讓全球投資人和各國政府不安，無法掌握川普長期策略的方向，及相關政策對國際貿易的影響。

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聯準會對於降息採取觀望態度，從今年初以來就將利率維持在4.25%到4.5%區間。

鮑爾是在川普第一個總統任期獲他本人提名的聯準會主席，然而川普經常批評鮑爾，指控他操弄政治。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140418