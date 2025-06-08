加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中南部9日防局部大雨 熱帶低壓估12日前後形成
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

川普前策士曝：馬斯克曾與美財長在白宮爆全武行

2025/6/8 17:46（6/8 18:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
億萬富豪馬斯克。（路透社）
億萬富豪馬斯克。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普的前策士巴農透露，億萬富豪馬斯克先前曾在白宮與美國財長貝森特大打出手，在貝森特稱他是騙子後，馬斯克「如橄欖球選手般」衝撞對方，貝森特則出手回擊。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），今年4月中旬，馬斯克（Elon Musk）與貝森特（Scott Bessent）曾前往白宮橢圓形辦公室，分別陳述他們對美國國稅局（IRS）代理局長的偏好。

美國總統川普（Donald Trump）當時支持貝森特的決定。「紐約時報」（The New York Times）最早報導馬斯克與貝森特的分歧。

紐時先前報導，貝森特向川普抱怨說，馬斯克未徵得他的同意就點名夏普里（Gary Shapley）擔任美國國稅局代理局長。夏普里後來遭免職。

川普的前首席策士巴農（Steve Bannon）告訴華郵，馬斯克與貝森特離開會議時在總統辦公室內互相辱罵。貝森特罵說：「你是騙子。你是徹頭徹尾的騙子。」

google news透過 Google News追蹤中央社

巴農提及，馬斯克隨後「如橄欖球選手般」用肩膀衝撞貝森特的胸腔，接著貝森特出手回擊。當兩人一路打到國家安全顧問辦公室時，多人上前介入阻止這場衝突，馬斯克隨後被帶出白宮西廂。

巴農指出：「總統川普聽到這件事，說『這太超過了』。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140608

#巴農
#川普
#紐約時報
#馬斯克
#華盛頓郵報
#美國國稅局
#貝森特
美國財政部長貝森特。（路透社）
美國財政部長貝森特。（路透社）
延伸閱讀
馬斯克與川普翻臉後提議成立「美國黨」稱為中間派發聲川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果4月新聞》傳馬斯克與貝森特互嗆 白宮未否認川普稱馬斯克失去理智暫不想聯絡 專心推大而美法案昔日戰友核彈式決裂 川普冷待馬斯克馬斯克川普從形影不離到翻臉成仇 回顧雙方往來重要時刻
川普
伊朗官媒聲稱 德黑蘭當局獲取以色列核計畫文件世界驕傲節遊行華府登場 美民眾穿台灣字樣T恤現身
貝森特
分析：美中倫敦會談意義特別 貿易戰長遠是金融戰日美第5輪關稅談判 日方：有進展但尚無共識
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
70
更多編輯台推薦新聞：