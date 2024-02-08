事實查核難追上假訊息傳播 專家：須借助AI力量

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（中央社記者吳家豪台北8日電）台灣今年總統大選期間成功打擊假消息，外媒稱讚為民主國家樹立榜樣。台灣事實查核中心指出，假訊息目的是擾亂社會秩序，但事實查核需要嚴謹流程，很難追上謠言傳播速度，未來想改善台灣資訊環境，一定要借助人工智慧（AI）的力量。

美聯社日前報導，台灣今年1月13日總統大選受到密切關注，關於選舉當天計票舞弊的謠言開始盛行。在台灣，對於假訊息的回應相當迅速，事實查核團體揭穿相關謠言，中選會也舉行記者會反駁關於選舉偏差的說法。

台灣事實查核中心副總編審陳偉婷接受中央社記者採訪指出，從Facebook（臉書）、Instagram、抖音到微博，各種想得到的社群平台，事實查核中心都有監看機制，會觀察哪些訊息在特定社群平台大量傳播，主動進行查證。生活中各種接收到訊息的管道，都可能是假訊息傳播平台。

由於假訊息的量很大，陳偉婷說，只能在查核人力所及範圍內，選擇可以做的題目優先順序，「查核的侷限在於，永遠追不上謠言傳播速度」。

她提到，事實查核報告其實是「很討人厭的東西」，一旦界線拿捏不好，會讓民眾認為在箝制言論自由，因此查核必須非常小心，每一篇查核報告都有嚴謹撰寫流程，必須找2個以上的公開證據佐證；針對大量流傳訊息，還需要權威專家說法，提高查核可信度。

「時間是很大的困境，但這是為了提供具有說服力、民眾可信服的報告品質，做出這樣的權衡。」陳偉婷說，以事實查核中心現有人力，每個月可以撰寫約50到60則查核報告，有些議題例如核廢水、基因改造等，是平常知識領域外的議題，光要找受訪者就花費不少時間，查核過程自然比較冗長。

現在很多謠言是照片或影片格式，事實查核中心也會透過數位查證方法，檢驗資料證據是否可信，例如以圖反搜、地理定位等，找出原始事件樣貌。

觀察假訊息熱門主題，陳偉婷發現，生活類議題最多，民眾最容易受騙，還有與錢財相關的繳費通知、交通罰款詐騙等，也是每個月熱傳主題。假訊息目的是擾亂社會秩序，增添民眾生活上的困擾，傳播「政府常在找碴」的概念。

陳偉婷分析，假訊息主要靠著帶動情緒、降低理性思考空間，讓民眾看到第一時間就想轉傳給周遭親朋好友，因此假訊息內容通常很短，不會是長篇大論，長篇假訊息殺傷力不高，沒人要看，也不容易轉傳；短篇幅假訊息會提供語焉不詳的脈絡情境，搭配看起來幾可亂真的影像。

至於哪些假訊息會優先查核，陳偉婷解釋，會觀察4個面向，包括訊息對社會公眾是否造成影響、是否包含錯誤資訊、是否大量流傳、是否為主觀意見。舉例來說，看一個人帥不帥是主觀意見，沒有科學證據或公開資料可以驗證。

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她也感嘆，因為用AI生成影像太容易，現在看到任何影像都應該先存疑。事實查核中心曾測試用AI生成工具做短影片，只要2分鐘就完成，就算精修內容也只要半小時，還可以生成AI主播。

陳偉婷強調，未來想改善台灣資訊環境，一定要借助AI的力量，透過AI可以在網路上快速挑出需要優先查證的訊息，不必用人力「大海撈針」，也可以避免人在選擇資訊的偏誤，可惜現階段還沒有適合的AI工具。她呼籲，產業應該進行更多溝通與合作，加速打造能破解假訊息的AI工具。（編輯：張良知、潘羿菁）1130208