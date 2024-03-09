出國開銷遭質疑 數位部：預算依規編列勿以訛傳訛

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（中央社記者謝方娪台北9日電）國民黨台北市議員游淑慧質疑，數位部2人出國至舊金山8天，花費達新台幣72萬元，其中1人機票高達17萬元。數位發展部今天晚間澄清，預算皆依規定編列並經立院三讀通過，盼政治人物秉於事實評論。

數位部今天晚間發布澄清稿說明，疫情解封後，國際旅客人數大幅增加、航空燃油價格上漲，導致美歐及亞太地區機票調漲約3成。

數位部並以台北市政府今年度預算為例，在秘書處派員出國計畫中，第1項編列市長或副市長率員考察，計畫人數編列9人，機票交通費編列預算金額為180萬元，平均1人機票交通費20萬元；數位部指出，相信台北市政府預算同樣為依法編列，並已經過台北市議員嚴格審查通過。

數位部強調，出差考察預算都必須依行政院主計總處「國外出差旅費報支要點」規定編列，事後也必須接受監察院審計部進行決算審計。

數位部說明，依規定，次長級人員、簡任第12職等（部會司處長、參事或相當職務）以上領有各該職等全額主管加給人員，均得乘坐商務艙，無編列不合理情形。

數位部也指出，出國預算均經立法院交通委員會朝野立委審查，亦經國民黨、民進黨、民眾黨與時代力量朝野政黨協商達成共識後，三讀通過。

對於游淑慧質疑，數位部實施「遠距辦公計畫」，多數人申請遠距辦公，為何還要時常出國，不能透過視訊會議與國外交流；數位部表示，國際會議與重要場合得採線上會議或視訊參加者，數位部都已採線上參與。

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至於部分國際會議受限主辦方要求或涉及機敏業務必須實地參與，數位部強調，均依「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」規定編列今年度出國計畫，且經立法院審查及朝野政黨協商，達成共識後經三讀通過覈實編列，數位部將落實執行，並依規定撙節使用。

數位部表示，相關規定與數位部預算皆為公開資訊，負責任的政治人物應秉於事實評論，對於部分人員一再以不實消息打擊數位部公務員、以訛傳訛，深感遺憾。（編輯：黃國倫）1130309