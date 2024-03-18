民主峰會 唐鳳示警選舉年AI深偽技術風險

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（中央社記者蘇思云台北18日電）數位部長唐鳳今天受邀以影片為第3屆民主峰會致詞，她表示，台灣1月大選遭逢外界企圖摧毀資訊環境、干預選舉結果，今年還有近40個國家將舉行大選，示警AI可能透過深度偽造、同溫層和精準投放擴大風險，呼籲採民主路徑，才能解決難題。

第3屆民主峰會（Summit for Democracy）3月18日至20日在韓國召開，主題為「未來世代的民主」（Democracy for Future Generations）。唐鳳受邀為峰會首日下午舉行的「多邊利害關係方專家圓桌研討會」第2場次致詞，場次主題為「AI與新興科技：在民主社會尊重人權的創新」。

數位部今天晚間發布新聞稿指出，唐鳳以台灣今年1月大選為例，受威權主義者指使的惡勢力不擇手段，企圖摧毀台灣的資訊環境，意圖干預選舉結果。然而，政府和政治立場各異的人民團結一致，透過更加落實民主，攜手開啟無限未來。

唐鳳表示，台灣承受著高得不成比例的網路攻擊，情勢十分險峻，數位部透過嚴格的演練和測試應對，確保關鍵基礎設施和重要網站的穩定運作。事實證明，全天候快速應變團隊和第一線監控系統發揮效果，使阻斷服務攻擊（DDoS）資安事件下降了22%。

唐鳳也向與會的各國民主夥伴分享台灣「預先澄清」（pre-bunking）的做法，在爭議訊息病毒式傳播前預先對應，目的是增進互信，而不只是單純糾正錯誤。研究顯示，良好的預先澄清有助於揭露操縱手法，學會辨識這些手段的民眾，就能建立強而有力的心防。

唐鳳特別介紹台灣民間協作平台「真的假的」發揮的作用。平台針對真假難辨的爭議訊息進行分析和評估，在g0v社群部署的AI即時澄清系統協助下，民眾可對內容的真實性做出判斷。

唐鳳也示警，今年還有近40個國家將舉行大選，AI可能透過深度偽造、同溫層和精準投放來擴大風險。被社交平台放大的極端主義、兩極對立、孤立化，正在重塑地緣政治。

唐鳳指出，台灣身為國際社會的一員，有意願也有能力跟各方利害關係人共同努力，確保AI的健全與永續發展。唯有採用民主的路徑，而非只由科技專家主導，才是解決這個道德、政治和社會難題的最佳方案。

唐鳳說明，台灣正在與「集體智慧計畫（CIP）」、OpenAI，以及GETTING-Plurality研究網絡等多個世界級合作夥伴，攜手推進「對齊大會（Alignment Assemblies）」，邀請超過10萬名民眾共同參與AI治理，像是檢測並標記AI產生的內容、要求廣告商提供數位簽章、使AI系統透明，以及持續監測AI事件等。（編輯：楊蘭軒）1130318