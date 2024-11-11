金融時報：台灣考慮對美提大型軍購案 向川普政府表抗中決心

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（中央社台北11日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，台灣正在考慮向美國提出採購神盾驅逐艦（Aegis destroyer）等大型軍購案，藉此向即將上任的川普政府展現強化自身防禦對抗中國的決心。

根據報導，數名知情人士表示，台灣可能要求購買洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的船艦、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）的空中雷達系統E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye），也希望採購更多愛國者（Patriot）飛彈，且可能要求採購F-35戰機。

一名前川普政府官員說：「台灣考慮以軍購案展現他們的決心。」這名前官員還說，若台灣繼續執行這項計畫，他們會找上美國國安顧問，並提出一項非常有企圖心的美國硬體軍購案。

報導指出，在川普不斷強調盟友必須增加國防開支之際，各國都在設法避免成為美國新政府針對的目標。

美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）一向大力敦促台灣增加國防開支，他最近在社群媒體平台X寫道：「那些關心台灣的人應該非常清楚，他們（台灣）必須大幅增加（支出）。他們的命運正處於緊要關頭。」柯伯吉有機會在五角大廈或白宮國家安全會議（National Security Council）擔任要職。

台灣一名高階國安官員表示，已與川普團隊進行「非正式討論」，研究哪些武器計畫能展現台灣投資於自身國防的決心。

這名不具名台灣官員說：「有部分大型平台和其他項目是我軍看上很久卻未能取得的，所以選項很多。」

另一名台灣官員則說，神盾驅逐艦會是新軍購清單的首選之一。然而也有其他官員和國防專家表示，台灣應該購買其他更昂貴的項目，才能讓川普政府印象深刻。

國防安全研究院「國防戰略與資源研究所」研究員兼所長蘇紫雲說：「如果要提願望清單，現在就是要求F-35戰機的時候。」

他認為，台灣還可能要求採購退役的提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）和佩里級防衛艦（Perry-class Frigates）。

報導引述知情人士說法報導，台灣可能要求採購多達60架F-35戰機、4套先進鷹眼、10艘退役軍艦和400枚愛國者飛彈。蘇紫雲預估，這些設備價值超過150億美元（約新台幣4840億元）。

前美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克（Heino Klinck）說：「台灣在自身國防上投入更多資金的第一反應是正確的，在川普第一任期中，一些歷史性的軍售案都獲得了批准。」

但他認為，台灣此時要求採購F-35戰機沒多大意義，應該優先採購彈藥、防空和飛彈防禦系統，並實施國防改革等。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1131111