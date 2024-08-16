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專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
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美前官員筆戰小笠原欣幸 稱台灣國防需要劇烈改變

2024/8/16 08:46
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓15日專電）日本學者小笠原欣幸認為，美國如果在國防議題上對台過度施壓，恐怕正中北京下懷，「台灣需要的是鼓勵，不是懲罰」。美國前官員柯伯吉今天指出，考量到現實，台灣備戰時間不足，不適用鼓勵，反而需要劇烈改變。

小笠原欣幸深諳台灣政壇生態，多次來台實地觀察選舉，準確率之高被譽為「選舉之神」。他在「日經亞洲」撰文指出，不少美國政壇與外交政策專家近年疾呼台灣提高國防支出，但是華府對台過度施壓恐怕正中北京下懷。

他分析，中國謀台策略包括恫嚇、滲透台灣社會、干涉內政，威權的中國試圖影響台灣民意，以削弱這個民主政體。中國共產黨一直試圖對台散播疑美論，目的是要製造華府不可靠觀感。

小笠原說，下屆美國政府若真的試圖強迫台灣提高軍事支出到國內生產毛額（GDP）的5％，恐在台灣內部引發擾攘，進而可能在2028年選出更親中的總統。中國國民黨政府易受中國施壓影響，不利華府的印太戰略。

被美媒列為川普（Donald Trump）下屆政府國安顧問熱門人選的柯伯吉（Elbridge Colby）就是拋出5％的人士之一。他今天推文反駁小笠原的論點。

柯伯吉表示，台灣在因應中國入侵方面準備不足，台灣武裝，準備嚇阻或擊敗中國攻擊的時間也非常有限，而美國民眾正在密切關注台灣人有多嚴肅看待強化自身軍備。「台灣要清醒」。

他說，溫和的鼓勵適用於有足夠時間及空間改變路線的狀況，台灣的情況並非如此。台灣需要迅速、劇烈及明顯的改變。此外，台灣在過去十年中也得到了溫和的鼓勵。「結果呢？台灣在國防上的開支不到GDP的3％」。

柯伯吉下午接受中央社電訪時表示，在他看來，小笠原欣幸的立場是「不要在國防議題上把台灣逼得太緊，否則他們可能會對中國投降」。深度涉入台灣政治的人，總給外界一種「主要聚焦內部情形」（largely internally focused）的印象。

他指出，但是基本現實是，台灣距離一個14億人口的中國只有100英里（約160公里），而北京正在進行空前的軍事擴張。

對於「美國終究會拋棄台灣」的疑美論，柯伯吉說，如果台灣人民珍視自身經濟成果及自由，那就不應該在意這些中國網路機器人或迷因（meme）推的論述，反而應該聚焦增加國防支出。「美國人幫助自助者，這只是常識」。

他說，從烏克蘭的例子可見，強化防禦能激勵外界馳援，但這不是小笠原傳遞的訊息。

他再次強調，目前台灣處於非常脆弱的狀態，很大程度上是因為自身防禦不足。如果台灣有無限的時間，那情況可能不同。如今時間非常緊迫，而沒有人知道中國領導人習近平會怎麼做。

柯伯吉曾在川普任內擔任國防部副助理部長，他的祖父柯比（William Colby）在尼克森（Richard Nixon）時期擔任中央情報局（CIA）局長。柯伯吉今天的回應，也扣著CIA去年「習近平命令解放軍準備在2027年之前侵台」的情報。

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他強調，距離2027年只有兩年多，進行軍事改革又需要花數年，台灣沒有時間了。「如果你處於極度危險中，卻採取拖延的態度，那麼溫和的鼓勵不是因應的方式」。

柯伯吉建議台灣不要糾結加不加入國際組織等外交攻防，而是著眼硬實力。他表示，台灣專注提升軍事能力，而不是象徵性行動。不要到處談國際組織的成員資格及假資訊等等，應該把重點放在唯一能夠真正威脅台灣民主及自主性的事，也就是中國決心對台發動攻擊。（編輯：田瑞華）1130816

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