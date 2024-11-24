蔡英文：美國應優先助烏克蘭 美援對遏阻中國至關重要

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（中央社哈利法克斯23日綜合外電報導）前總統蔡英文今天在加拿大哈利法克斯國際安全論壇發表演說時表示，儘管中國武力犯台威脅日益加劇，美國應優先幫助烏克蘭。

政治新聞媒體Politico報導，蔡英文在論壇上表示：「他們應該竭盡所能幫助烏克蘭人。我們（台灣）還有時間。」

美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）19日表示，對烏克蘭提供武器已開始影響美軍應對亞洲衝突的能力後，蔡英文在哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）發表上述言論。

帕帕羅本週稍早被問到美國因應印太地區威脅的能力是否受到妨礙時說：「直到今年之前，多數武器部署都是火砲和短程武器，我曾說『一點也不會（妨礙）』。但現在，隨著一些愛國者飛彈（Patriots）和空對空飛彈的投入使用，已經開始消耗庫存。」

在哈利法克斯會議上，1月卸任的蔡英文也因在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的領導表現獲頒獎項。

儘管台灣在國防上高度依賴購買美國武器和接受美國軍事援助，蔡英文表示，美國對烏克蘭的支持將有助於遏阻中國對台灣發動攻擊。

蔡英文說：「烏克蘭的勝利將成為全球對未來侵略行為最有效的嚇阻。」

台灣官員表示，過去8年來，台灣國防開支增加80%，並於2024年達到創紀錄的190億美元。

但這仍不足以安撫美國總統當選人川普，他曾表示台灣「應該付費」，並呼籲台灣應將國防開支提升至國內生產毛額（GDP）的10%。蔡英文並未直接回應台灣是否應將軍費提高至這個水準。她說：「隨意提出一個數字，很難讓人接受。」

蔡英文並未就台灣是否會在川普新政府上任頭幾個月，大規模購買美國武器的問題做出明確回應。台灣向美國軍購66架新型F-16V戰機，美國產線上有19架戰機正在生產，預計今年底將交付首架戰機測試，於2026年底前全數交付。

但她表示，預期美國將繼續成為台灣主要的武器供應國。

她表示：「我們似乎是個非常敏感的買家。有些人可能會有所猶豫，或者在同意出售這些武器前需提高價格。美國在這方面似乎較為慷慨。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1131124