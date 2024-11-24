本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍戰台灣王牌林昱珉先發抗日 曾豪駒：盼創造我們的歷史
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文1/300
首頁 / 政治

蔡英文：美國應優先助烏克蘭 美援對遏阻中國至關重要

2024/11/24 10:44（11/24 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前總統蔡英文。（中央社檔案照片）
前總統蔡英文。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈利法克斯23日綜合外電報導）前總統蔡英文今天在加拿大哈利法克斯國際安全論壇發表演說時表示，儘管中國武力犯台威脅日益加劇，美國應優先幫助烏克蘭。

政治新聞媒體Politico報導，蔡英文在論壇上表示：「他們應該竭盡所能幫助烏克蘭人。我們（台灣）還有時間。」

美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）19日表示，對烏克蘭提供武器已開始影響美軍應對亞洲衝突的能力後，蔡英文在哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）發表上述言論。

帕帕羅本週稍早被問到美國因應印太地區威脅的能力是否受到妨礙時說：「直到今年之前，多數武器部署都是火砲和短程武器，我曾說『一點也不會（妨礙）』。但現在，隨著一些愛國者飛彈（Patriots）和空對空飛彈的投入使用，已經開始消耗庫存。」

在哈利法克斯會議上，1月卸任的蔡英文也因在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的領導表現獲頒獎項。

儘管台灣在國防上高度依賴購買美國武器和接受美國軍事援助，蔡英文表示，美國對烏克蘭的支持將有助於遏阻中國對台灣發動攻擊。

蔡英文說：「烏克蘭的勝利將成為全球對未來侵略行為最有效的嚇阻。」

台灣官員表示，過去8年來，台灣國防開支增加80%，並於2024年達到創紀錄的190億美元。

但這仍不足以安撫美國總統當選人川普，他曾表示台灣「應該付費」，並呼籲台灣應將國防開支提升至國內生產毛額（GDP）的10%。蔡英文並未直接回應台灣是否應將軍費提高至這個水準。她說：「隨意提出一個數字，很難讓人接受。」

蔡英文並未就台灣是否會在川普新政府上任頭幾個月，大規模購買美國武器的問題做出明確回應。台灣向美國軍購66架新型F-16V戰機，美國產線上有19架戰機正在生產，預計今年底將交付首架戰機測試，於2026年底前全數交付。

但她表示，預期美國將繼續成為台灣主要的武器供應國。

她表示：「我們似乎是個非常敏感的買家。有些人可能會有所猶豫，或者在同意出售這些武器前需提高價格。美國在這方面似乎較為慷慨。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1131124

#Politico
#川普
#中國
#台灣
#烏克蘭
#美軍
#美國
#蔡英文
延伸閱讀
蔡英文哈利法克斯演說 宣布論壇明年首次在台舉行烏克蘭才動用美國ATACMS飛彈 再朝俄羅斯發射英國暴風之影美國會委員會建議修法 讓台灣享有「北約+」軍售待遇美準國安顧問瓦爾茲：台灣晶片、貿易地位重大 美國須備好軍事力量美國國會兵推中國犯台 學者估美軍馳援前台灣須撐一個月
蔡英文
美國會議員會蔡英文 討論美台合作應對台海情勢蔡英文會加英德等國議員 凝聚加拿大與歐洲對台支持
川普
傳川普看中史丹佛出身巴塔查雅 帶領國家衛生研究院前美官員：烏克蘭若被迫求和 北京將對台操作疑美論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國會議員會蔡英文 討論美台合作應對台海情勢
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：