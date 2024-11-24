美國會議員會蔡英文 討論美台合作應對台海情勢

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓23日專電）前總統蔡英文今天在加拿大「哈利法克斯國際安全論壇」場邊與美國現任、候任參議員會談，與會民主黨資深參議員凱恩的發言人指出，討論內容涉及在台海情勢壓力加劇的背景下，美台的安全合作。

蔡前總統在「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum）第2日議程上午，與美國跨黨派聯邦參議員夏亨（Jeanne Shaheen）、里契（James Risch）、凱恩（Tim Kaine）、朗茲（Mike Rounds）、克羅布查（Amy Klobuchar）與紐澤西州新當選的參議員金安迪（Andy Kim）舉行會談。

凱恩是2016年民主黨副總統候選人，在2006年至2010年擔任維吉尼亞州州長任內，就展現對台友誼。他的發言人傍晚對中央社表示，凱恩與同僚與蔡英文進行饒富成效的對話。

這位發言人指出，凱恩並與蔡英文討論在台海情勢壓力日益增大下，持續提供雙邊安全援助資金的機會，以及雙邊共同努力強化印太夥伴的安全及促進區域穩定。

凱恩曾在今年台灣總統大選前夕，與共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）共同提出決議，承諾不論結果如何，致力於與台灣在外交、資訊、軍事、經濟與文化領域夥伴關係，並力挺美國進行有效嚇阻，支持台灣自衛與人民自由。

他當時於聲明中指出，台灣是民主蓬勃發展的國家，也是美國在印太區域最親密的合作夥伴之一。鑑於台灣即將舉行選舉，美國應堅定支持台灣民主制度，讓台灣人民知道獲得美國支持。

他說，這項決議發出明確訊息，也就是中共對2024年選舉的任何干預行為都不會被容忍，也重申美國致力與自由民主台灣持續建立夥伴關係。

繼10月訪歐後，蔡英文20日啟程前往加拿大，應「哈利法克斯國際安全論壇」之邀於年會發表專題演說，傳達台灣人民守護民主自由的努力與信念。（編輯：唐佩君）1131124