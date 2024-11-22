蔡英文：台加穩固夥伴關係 讓彼此具韌性更安全繁榮

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（中央社記者溫貴香台北22日電）前總統蔡英文21日在加拿大與加國政學商界人士餐敍，感謝對台灣的堅定支持。她說，有這樣穩固的夥伴關係，相信台加合作將會讓彼此更加安全、繁榮，並更具有韌性，亦期盼加國友人發揮影響力，讓更多國家支持台灣加入CPTPP。

蔡英文於加拿大多倫多當地時間21日晚間7時（台灣時間22日上午8時），與加國聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）等政學商界人士餐敘。

蔡英文致詞時首先表示，很高興能在多倫多與老友重逢並結識新朋友。她笑說，美國知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）正在多倫多市中心羅傑斯中心（Rogers Centre）舉行演唱會，但在座加國友人仍出席晚宴，特別展現對台灣的堅定支持，她衷心感謝。

蔡英文特別向史葛洛表達由衷感謝指出，史葛洛在她任內期間共3次率團訪台，每一次都讓她印象深刻。從2016年第1次首任總統就職典禮，第2次是2022年、當時台灣正面臨來自對岸的巨大壓力，史葛洛對台灣展現出堅定支持，對她及台灣人民都具有重大意義。

蔡英文提到，今年5月史葛洛再度訪台，參加總統賴清德就職典禮，並在她卸任前敘舊，感受到老朋友的溫情道別，要特別感謝史葛洛致力深化台加關係。

蔡英文說，上週她與加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）會面時，倪傑民曾提到加台雙邊關係的卓越進展，而此進展就是建立在台加共同價值觀，以及共同利益的堅定基礎上；有這樣穩固的夥伴關係，相信台加合作將會讓彼此更加安全、繁榮，也更具有韌性。

蔡英文再次感謝在場加國政、學、商界人士對台灣的友誼與支持，為台加關係所帶來的強大力量，並期待與大家交換意見，探討如何持續增進台加雙邊夥伴關係，期盼台加有更美好的友誼、合作及未來。

蔡英文在餐會過程，也針對加國眾議院日前通過反對中國曲解 聯合國2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 的挺台決議，再次向史葛洛、王啟榮（Kevin Vuong）兩位眾議員表達感謝。

前總統蔡英文（左2）訪問加拿大，21日晚上與加拿大政學界人士餐敍。多倫多台裔市議員陳伶俐（Lily Cheng）（右3，粉紅外套者）向蔡英文表示，她非常仰慕蔡英文身為女性領導人所做的一切，感謝蔡英文成為大家的榜樣。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月22日

此外，蔡英文也在臉書發文表示，感謝海外台灣人各自用不同的方式，讓台灣走向世界。她以前當總統時，沒有機會到加拿大，這次終於可以在多倫多，面對面和熱情的鄉親團聚，親自向大家說聲謝謝。

她提到，過去幾年，全世界對台灣的重視有目共睹，尤其是台灣跟加拿大的關係更是大幅提升，例如加拿大國會本月通過一項挺台動議，要繼續支持台灣參與WHO及ICAO等國際組織；還有去年12月，台灣和加拿大簽署「投資促進及保障協議（FIPA）」，開啟雙邊關係的里程碑。