蔡英文出席多倫多僑界午宴 籲大家繼續為台灣打拚

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（中央社記者胡玉立多倫多21日專電）前總統蔡英文昨晚抵達加拿大，今天出席多倫多僑界歡迎午宴，感謝僑胞讓台灣走向世界腳步更堅定、走得更遠。代表僑界致歡迎詞的黃煌裕僑務委員則說：「這是有史以來第一次有中華民國前任總統來探視多倫多僑胞，是一次創造歷史的訪問。」

蔡英文在致詞時首先向全場近百位台灣僑民表示，過去當總統的時候，大多是用錄影方式祝賀僑界活動圓滿順利，「今天終於到了多倫多和大家相聚，要在此親自向大家說聲謝謝，感謝大家在我執政8年對政府的支持，也一直在為台灣打拚，讓台灣在加拿大、在世界得到肯定」。

蔡英文說，加拿大的台灣人一直以來都非常團結熱心，發揮在當地影響力，讓更多人關注台灣這幾年的進步與發展。像是今年5月僑界在多倫多市中心舉辦活動，支持台灣參加世界衛生大會（WHA），便受到當地媒體關注，讓更多人看見，台灣在醫療公衛上的貢獻。

同樣出席僑宴的駐加代表曾厚仁致詞時，提到了一個有關蔡英文接見外賓時令他印象至深的小故事；當外賓問道，台灣成功抗疫的秘訣為何？蔡英文的答復是：「政府與人民之間的良好溝通」。

蔡英文指出，正如曾大使所說，台灣在疫情期間的表現令人佩服，關鍵在政府與人民的溝通，然而更重要的是，「人民願意被溝通，人民也願意跟政府一起度過最具挑戰性的時刻」。在這次疫情後，她「對台灣人民非常有信心，台灣的處境再艱難，台灣人民都可以一起度過」。

蔡英文表示，過去這幾年，全世界對台灣的重視有目共睹，尤其可以感受到，台灣跟加拿大的關係大幅提升。其中多倫多僑界在聲援台灣加入聯合國，還有跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等活動，都非常有創意；也和好幾位加拿大的國會議員合作，舉辦論壇、座談會等。她相信這些努力，都讓台灣走向世界的腳步，更加堅定、也走得更遠。

針對CPTPP，蔡英文表示，現在的台灣不僅是全球第21大經濟體，也在全球供應鏈扮演關鍵角色。因此，台灣加入CPTPP，就能夠和更多國家，共同為區域的繁榮發展貢獻心力。台灣也已經做好準備，包括完善國內法規，來遵守高標準的國際經貿規範。

她希望僑界繼續發揮影響力，讓更多國家支持台灣加入CPTPP，一起為區域、為世界創造更大成長及繁榮，加拿大即將扮演非常重要的角色，也要請僑界「繼續忙碌」。

蔡英文說，未來不論是辛苦的代表處及辦事處或是僑界鄉親朋友，大家都要繼續在各自崗位上繼續為台灣來打拚，讓台加情誼持續深化、促進更密切合作。大家繼續為台灣打拚，也要一起為現在的政府加油；「相信未來台灣還有很多事要做，也希望在台灣走向更好未來的道路上，有大家一起；台灣，也會繼續走向世界」。

蔡英文此行是應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，出席22日至24日在哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將發表專題演說。（編輯：楊昭彥）1131122

前總統蔡英文昨晚抵達加拿大，在多倫多出席僑界歡迎午宴上致詞。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月22日