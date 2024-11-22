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哈利法克斯論壇將揭幕 蔡英文親自出席眾所矚目

2024/11/22 05:13（11/22 05:26 更新）
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在加拿大舉行的第16屆「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum）將揭幕，前總統蔡英文將發表演講。中央社記者廖漢原哈利法克斯攝 113年11月22日
在加拿大舉行的第16屆「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum）將揭幕，前總統蔡英文將發表演講。中央社記者廖漢原哈利法克斯攝 113年11月22日
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（中央社記者廖漢原哈利法克斯21日專電）前總統蔡英文將出席在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，期間將與來自美加與歐洲多國領袖政要齊聚。今年論壇主題為「2025：新時代來臨」，分組討論包括「台灣友人：如何行動」等重要議題。

結束多倫多行程後，前總統蔡英文22日將出席於加拿大東岸城市哈利法克斯舉行的第16屆「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum），期間將發表專題演講。

論壇在2021年宣布時任總統的蔡英文為2020年「馬侃（John McCain）公共服務領袖獎」得主，獎項由論壇主席與董事會成員依入選者全年期間支持民主、解決問題、創造和平機會、對抗壓迫與非民主極權的勇氣、目標超越個人等原則進行遴選。

蔡英文親自出席活動是今年論壇的焦點，她將就民主發展與區域安全等議題提出看法，並代表台灣民眾親自向3年前頒給獎項的論壇成員表示感謝。

論壇主席范普瑞格（Peter Van Praagh）表示，民主在全球各地遭到多重攻擊，也因體制內政治人物與政黨因素出現危機，政治意見決定者、資深國防官員與各界領袖，在哈利法克斯必須於攜手面對挑戰或各行其是之間做出選擇，這對未來以規則為基礎的國際秩序有深切影響。

范普瑞格與加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）22日上午將舉行記者會說明論壇主題，多場公開與閉門活動於下午陸續展開；加國外交部長趙美蘭（Melanie Joly）、美國聯邦參議員里契（James Risch）、夏亨（Jeanne Shaheen）與多國政要代表將出席為期3天的活動。

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論壇將以川普（Donald Trump）當選美國總統後國際局勢與民主世界的變化，烏克蘭與中東戰事發展，中國與俄羅斯在亞洲、歐洲與北極地區帶來的地緣政治、軍事挑戰等國際議題為討論重點。

本屆論壇主題為「2025：新時代來臨」，期間不公開分組討論主題包括「台灣友人：如何行動」、「勝者全拿：中美科技競爭」、「彈藥不到位：加速武器移交」、「下一場戰爭：未來衝突」等。（編輯：楊昭彥）1131122

「哈利法克斯國際安全論壇」將於22至24日在加拿大東岸城市哈利法克斯（Halifax）舉行，北大西洋公約組織（NATO）及加國國防部等為論壇夥伴。中央社記者廖漢原哈利法克斯攝 113年11月22日
「哈利法克斯國際安全論壇」將於22至24日在加拿大東岸城市哈利法克斯（Halifax）舉行，北大西洋公約組織（NATO）及加國國防部等為論壇夥伴。中央社記者廖漢原哈利法克斯攝 113年11月22日
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