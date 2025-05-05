加拿大僑界辦貿易論壇 推動台灣加入CPTPP

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（中央社記者胡玉立多倫多4日專電）由台灣僑界組成的「加拿大CPTPP委員會」今天與北美洲台灣商會聯合總會在多倫多合辦貿易論壇，推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

駐加拿大代表曾厚仁應邀參與論壇，向在場人士分享台灣政府致力加入CPTPP的點點滴滴。他同時表示，加拿大面對與美國關係驟變壓力，亟思分散市場，此刻正是台灣與加拿大強化經貿往來的契機。

台灣在2021年9月正式申請加入CPTPP，做好入會準備，期待CPTPP成員國達成共識決。2023年至2025年分別由紐西蘭、加拿大和澳洲3國依序擔任CPTPP輪值主席，台灣政府寄予厚望，因為紐加澳與台灣理念相近且貿易互動較多，堪稱台灣入會最佳時機。

然而去年加拿大輪值CPTPP主席國，年底在溫哥華開會結果，只有為哥斯大黎加入會案成立工作小組，台灣入會案未能推進到成立工作小組的關鍵階段。

曾厚仁表示，CPTPP最特別的是沒有常設秘書處，每年輪值主席國對如何處理申請案有很大發言權。去年5月，加拿大明確鼓勵CPTPP各成員國主動與申請入會的經濟體進行雙邊對話，此做法其實形同「為台灣解套」。

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曾厚仁強調，即使加拿大在雙邊立場上支持台灣，但加入CPTPP需達成共識決，真的不容易。台灣當年花了22年才加入世界貿易組織（WTO）；台灣與加拿大也花了10年才在2023年簽訂「投資促進及保障協議」（FIPA）。台灣加入CPTPP顯然需要長時間努力，但成效會在努力過程中顯現；雙邊關係強化的實質成果也將化為加入CPTPP的動力。

4日CPTPP貿易論壇主辦方、加拿大CPTPP委員會主任委員游宗熙向中央社表示，加拿大台灣僑界持續推動台灣加入CPTPP，從舉辦研討會、拜訪加拿大國會議員等，方式不一而足。對台灣或加拿大來說，CPTPP成員國互免進口關稅，將增加產業競爭力並製造就業機會。雖然台灣入會案去年未能達標，但「我們不會氣餒，一定會繼續努力。」（編輯：陳慧萍）1140505

加拿大CPTPP委員會主任委員游宗熙表示，加拿大僑界持續推動台灣加入CPTPP，「我們不會氣餒，會繼續努力。」中央社記者胡玉立多倫多攝 114年5月5日

駐加拿大代表曾厚仁應邀參與CPTPP貿易論壇，向在場人士分享台灣政府致力加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的點點滴滴。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年5月5日