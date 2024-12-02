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白宮國安顧問評川普欲撤換FBI局長 指應維持獨立性

2024/12/2 07:37
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（中央社記者石秀娟華盛頓1日專電）美國現任聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）任期至2027年，但總統當選人川普已提名新人選，等於要瑞伊提早下台。白宮國家安全顧問蘇利文今天指出，拜登上任後沒有換掉瑞伊，是要確保FBI的獨立性，免受政治干預。

川普（Donald Trump）昨天宣布，將提名巴特爾（Kash Patel）為FBI局長。這個任命引起許多爭議。今年44歲的巴特爾曾任聯邦檢察官，在川普第一任期後期，是國防部代理部長米勒（Christopher Miller）的幕僚長。

川普上個任期在2017年1月上任，當年5月開除瑞伊的前任者柯米（James Comey）。許多人認為，主要是因柯米正在調查川普團隊是否與俄羅斯勾結、影響2016年的大選，即「通俄門」調查。川普當年9月提名瑞伊。

柯米是由前總統歐巴馬（Barack Obama）在2013年任命。美國「國家廣播公司」（NBC）今天報導，自1972年的「水門案」後，聯邦調查局局長通常會任滿10年，以防止局長的任命被總統當成政治工具。

蘇利文（Jake Sullivan）今天接受不同電視媒體訪問。被問到巴特爾的任命，蘇利文不願多評論，但他說，聯邦調查局應是「獨立機構，免受政治干預」。

蘇利文說，總統拜登（Joe Biden）2021年上任後沒有開除瑞伊，「這是我們處理事情的方式，我們希望維持聯邦調查局的獨立性，免受政治干預」。

巴特爾長期以來貶低聯邦調查局，深信「深層政府」（deep state）陰謀論，即認為政府內部隱藏一股操控或策畫政治的勢力，他曾說要關掉聯邦調查局的辦公大樓，改成「深層政府」博物館，也點名蘇利文是「深層政府」的一部分。

華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家馬卡斯（Ruth Marcus）今天發表文章指出，巴特爾是川普的「極度忠誠者」，他去年與川普的前幕僚、極右派的巴農（Steve Bannon）在Podcast節目上說，2020年選舉有舞弊，在媒體上撒謊、說拜登贏得選舉的人，「不論刑事或民事，我們會設法追究你們的責任」。

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根據馬卡斯的文章，川普上一任內曾考慮讓巴特爾擔任FBI副局長，時任司法部長的巴爾（William Barr）反對。巴爾在回憶錄說，他曾告訴白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），如果巴特爾要成為FBI副局長，「除非我死了」。

馬卡斯說，巴爾在回憶錄寫道，FBI是全世界最頂尖的執法機構，巴特爾幾乎沒有任何經驗，沒有資格擔任FBI的最高職位。想提拔巴特爾到這個職位的想法，顯示出「令人震驚的脫離現實」。巴爾在2019至2020年底擔任司法部長，他不同意川普指控2020年選舉舞弊，因惹怒川普而辭職下台。（編輯：張芷瑄）1131202

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