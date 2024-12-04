投資極音速飛彈 富豪費恩柏格傳獲邀出任國防副部長

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）美媒報導，億萬富豪費恩柏格獲延攬出任國防部副部長，負責管理日常運作。學者形容費恩柏格追求新想法，也欣賞舊作風。此外，費恩柏格投資極音速飛彈零件測試，以突破美國發展這類武器瓶頸。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述不願具名的消息人士報導，美國總統當選人川普（Donald Trump）是最近幾天向費恩柏格（Stephen Feinberg）開口，費恩柏格的發言人拒絕透露他是不是已經點頭。川普幕僚則說，只有在川普宣布後才能確定人選。

費恩柏格是美國私募基金博龍資本管理公司（Cerberus Capital Management）的聯合首席執行長，博龍資本投資極音速飛彈，之前旗下還有軍事承包商DynCorp。DynCorp於2020年被另一間國防公司Amentum收購 。

美國國防部是龐大官僚機構，軍職及文職人員超過300萬人，而川普數週前提名無管理大型組織經驗的赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，引發爭議。赫格塞斯是前福斯新聞台（Fox News）節目主持人，遭批提倡喝酒及開趴文化，但赫格塞斯本人否認。

參議院正在權衡赫格塞斯擔任國防部長的可能性，因此尋找有能力的第二把手就來得更重要。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）軍事專家歐漢倫（Michael O'Hanlon）表示，五角大廈是全球最大的組織之一，因此需要能夠在二把手職位上勝任典型首席執行長角色的人。

左派批評人士憂心，將億萬金融人士提拔到五角大廈權力高峰，可能會因為他對國防業的投資而產生利益衝突。

華府智庫國際政策中心（Center for International Policy）執行副總裁德斯（Matt Duss）表示，主要國防承包商董事會成員組成旋轉門，然後進出五角大廈，這不是從川普開始的現象，但仍是一個問題，「他會聽取所有選民的意見，還是會聽主要偏向商業利益的選民」？

知情人士表示，費恩柏格將嚴格遵守與利益衝突相關的規範，並稱他非常了解政府相關規則，「他確切地知道自己需要做什麼，並將準備好完全遵守美國官箴局（Office of Government Ethics）的規則及指示」。

歐漢倫指出，費恩柏格這個人選可能會緩解軍方對下一任副手過於親矽谷的疑慮。國防市場長期由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及美國航太巨擘波音公司（Boeing）主導，如今矽谷聚焦無人機及人工智慧的新創企業已迅速擴大市占率。

歐漢倫說，國防部副部長的理想人選是積極尋找新想法，但也欣賞行之有效方法的人，「我認為這是費恩柏格的思路」。

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華爾街日報（Wall Street Journal）稍早報導川普有意讓費恩柏格出任國防部副部長，他考慮的人選還包括矽谷創投家史蒂芬斯（Trae Stephens）及前陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）。史蒂芬斯同時是國防新創公司Anduril Industries的共同創辦人。

華郵指出，費恩柏格一些投資集中在美國被認為軍事上落後的領域，例如極音速飛彈，而中國及俄羅斯正積極發展這種先進且高機動武器。博龍資本管理公司對極音速飛彈零件測試方面進行投資，以突破美國研發這項武器的瓶頸之一。（編輯：張芷瑄）1131204