川普宣布駐英大使人選 共和黨金主史蒂芬斯出線

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天公布，他將提名億萬富翁史蒂芬斯（Warren Stephens）為新任美國駐英國大使。

法新社報導，投資銀行家史蒂芬斯是共和黨長期金主，一度有傳聞指他反川，還傳他提供資金給一個致力阻止川普贏得2016年共和黨總統初選的組織。

史蒂芬斯後來挹注資金給一個支持川普2024年競選活動的政治行動委員會。他的投資銀行「史蒂芬斯公司」（Stephens Inc）總部位於美國南部的阿肯色州。

川普今天在聲明中表示，史蒂芬斯「一直夢想把全部心力放在為國服務上。我很高興他現在有機會擔任最高級別的外交官，代表美國面對最珍視與敬愛的盟友之一」。

川普即將於明年1月20日就職，近幾週他已陸續公布新政府職務的人選名單。

他最近選定「親家」查爾斯．庫許納（Charles Kushner）出任駐法國大使。查爾斯．庫許納是川普女婿庫許納（Jared Kushner）的父親。

川普在第一個總統任期時的駐英國大使強生（Woody Johnson），同樣是一位億萬富商兼競選活動支持者。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131203