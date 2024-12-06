美駐中大使人選帕度縱橫商界 聚焦北京軍事擴張、曾訪台會蔡英文

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）川普今天任命前參議員帕度出任美國駐中國大使。帕度縱橫國際商界40年，於參議員任內關切美國軍力，聚焦北京軍事擴張及美國潛艦規模是否足以匹敵對手。他曾於2018年訪台拜會時任總統蔡英文，並挺台灣國際參與，關注台美安全合作。

川普晚間於聲明中表示，帕度（David Perdue）是「財星雜誌」500大企業（Fortune 500）執行長，也曾在聯邦參議院任職，「帶來寶貴的專業知識來幫助我們建立與中國的關係」。

川普說，帕度曾在新加坡及香港居住，職涯大部分時間在亞洲及中國工作。在參議院服務時，他是軍事委員會成員，擔任強大的「海上力量小組」主席。帕度也曾在外委會服務，「是唯一一位在兩個委員會都待過的共和黨人」。

川普表示，帕度將在執行維護該區域和平的策略，以及與中國領導人建立具成效的工作關係方面發揮重要作用。

74歲的帕度來自關鍵州喬治亞州，1972年喬治亞理工學院工業工程學士畢業，3年後獲得運籌學碩士。2014年以政治素人之姿選參議員，競選主軸主打經濟議題和減少美國聯邦赤字。

帕度2018年與其他共和黨參議員訪中後，集體向美媒投書，呼籲制定長期計畫因應中國日益擴大的地緣政治影響力。「美國必須清醒。」

他隔年對國防新聞（Defense News）說，「今天，我們的陸軍規模是二戰以來最小，海軍是一戰以來最小，而空軍則是有史以來最小且最老。同時，我們正面臨來自中國、北韓、俄羅斯和伊朗的複雜威脅」。

他表示，一支強大的海軍艦隊對全球威懾、力量投射以及支持美國盟友至關重要。

對台立場方面，帕度審議「2019年國防授權法案」（NDAA）時投票支持通過法案，法案內容包含多項友台條文。

帕度曾於2018年訪台拜會時任總統蔡英文。他當時表示，美國一直相信世界應該維持和平，「我們看到在這個區域目前有許多問題」。美國一直以來都非常感謝台灣對美國的支持以及在區域扮演的領導角色，也非常希望美國能在各方面提供更多協助。

2018年時任總統蔡英文（右）在總統府接見帕度（左），就台美關係、國際情勢交換意見。中央社記者裴禛攝 107年6月1日

他也在2015年連署支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織（Interpol）的法案，並於2017年5月連署參議院致時任美國衛生部長普萊斯（Tom Price）的聯名函，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

帕度在2021年競選連任失利，輸給民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）。

美國政治新聞媒體Politico報導，川普2022年勸進帕度參選喬治亞州州長，以拉下州長坎普（Brian Kemp），懲罰坎普認證2020年由拜登勝出的大選結果。不過，帕度在初選時就面臨慘敗。

Politico指出，帕度過去強烈支持將工作機會從美國轉移到亞洲，以省去製造成本，這似乎與川普的「美國優先」政策相斥，也成為他後來打選戰的爭議點。

帕度的人事任命如果獲得參議院通過，就必須處理美國最複雜的對外關係。川普已經放話要對中國加徵關稅，考驗帕度在第一線與北京交手的能力。

美國現任駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）10月對國家廣播公司新聞網（NBC News）表示，美中競爭將持續「到下一個10年」。（編輯：陳妍君）1131206