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川普將派前PayPal營運長 主掌AI與加密貨幣事務

2024/12/6 17:03
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天晚間宣布，他將任命線上交易支付平台PayPal的前營運長塞克斯（David Sacks）擔任白宮新設的「人工智慧（AI）與加密貨幣沙皇」一職。

法新社報導，塞克斯這位富有的美國科技界企業家，將為川普（Donald Trump）政府在加密貨幣與AI方面提供意見。

川普在社群媒體發布貼文表示：「大衛（塞克斯名）將引領政府在AI與加密貨幣方面的政策，這2個領域攸關美國未來的競爭力。」

川普還說，塞克斯「將保衛網路言論自由，並帶領我們遠離科技業巨擘的偏見與審查」。

川普並宣布，塞克斯將領導總統科技顧問會議（President's Council of Advisors on Science and Technology，PCAST）。

塞克斯被視為所謂「PayPal幫」一員，這群有影響力的科技企業家還包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）和PayPal創辦人之一提爾（Peter Thiel），他們全都是PayPal草創階段元老，當中有些人利用自身影響力支持保守派的政策及候選人。

塞克斯在這次美國總統大選力挺范斯（J.D. Vance）擔任川普的競選搭檔，並邀請范斯上他的Podcast節目。

PayPal於2002年被美國拍賣網站eBay（電子海灣）收購後，塞克斯轉為協助創立其他科技公司，包括後來被微軟（Microsoft）買下的企業用社群網路平台Yammer。

塞克斯和馬斯克一樣都出生於南非，也同樣熱衷投資新創事業。

與此同時，比特幣今天一度突破具有象徵意義的10萬美元大關。自川普當選以來，比特幣價格已飆升逾50%，川普曾矢言要讓美國成為「比特幣與加密貨幣的世界之都」。（譯者：張茗喧/核稿：張正芊）1131206

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