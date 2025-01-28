美海事委員會：美有選項因應中國在巴拿馬影響力

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）根據路透社所見書面證詞，美國聯邦海事委員會（FMC）主席索拉（Louis E. Sola）將告訴聯邦參議院委員會，美國處理中國與中國企業於巴拿馬日益壯大的存在時，不是沒有選項。

美國總統川普矢言收回巴拿馬運河，但這條運河屬於盟國的主權領土，有關收回的時間點、方法等，川普都未說明進一步細節。

索拉明天將向參議院商務委員會就巴拿馬運河召開的聽證會提出書面證詞，他在證詞中說：「我們必須擴大支持想在巴拿馬和美洲各地做生意的美國企業。絕不能只有中國企業投標。」

索拉還說：「中國企業已在巴拿馬取得數十億美元的開發合約，其中許多是實體基礎設施計畫，部分就建在巴拿馬運河之上或旁邊。」

參議院商務委員會主席克魯茲（Ted Cruz）在聽證會前說：「美國出錢並建造巴拿馬運河，但巴拿馬對待美國並不公平，將關鍵基礎設施的控制權讓給中國。」

川普曾拒絕排除動用武力收回巴拿馬運河，無論是美國在拉丁美洲的盟友或敵人都大加批評。

索拉在證詞中說：「美國不是沒有選項去因應中國和中國企業在巴拿馬和美洲各地日益壯大的存在。關係到運河持續的發展性時，我們也不是沒有選項。」

他還說，保障巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）的獨立性至關重要。

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巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）上週說，巴拿馬為全球貿易盡責地管理運河，其中也包括美國貿易，這條運河「現在屬於巴拿馬，以後也持續如此」。

美國貨櫃運輸超過4成經過巴拿馬運河，每年價值約達2700億美元。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140128