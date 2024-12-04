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川普新政府名單第2人退出 佛州警長拒掌緝毒局

2024/12/4 14:57
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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國總統當選人川普點名的緝毒局（DEA）局長人選克羅尼斯特（Chad Chronister）今天宣布退出遴選，成為川普公布的新人事名單中第2位放棄入閣的人士。

美聯社報導，佛羅里達州希爾斯伯勒郡（Hillsborough County）警長克羅尼斯特在社群平台X貼文表示，他放棄這個「一生榮耀」的機會。

克羅尼斯特寫道：「考量到這個職位的重責大任，我在過去幾天來得到的結論是，我必須恭敬地退出遴選。」他並未詳細說明，川普的交接團隊也未立即回覆置評要求。

克羅尼斯特是繼蓋茲（Matt Gaetz）之後退出提名名單的第2人。共和黨籍前聯邦眾議員蓋茲原是川普選擇的司法部長人選，曾因涉及性販運指控受到聯邦調查，外界對他擔任司法部長的能力產生懷疑。

川普點名克羅尼斯特出任緝毒局局長一職，也引起了保守派強烈反彈，他們對克羅尼斯特在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的作為，以及他的辦公室「不參與聯邦移民執法活動」表示疑慮。

克羅尼斯特2020年3月曾逮捕一名教會的牧師，理由是這名牧師為數以百計信徒舉行禮拜，違反居家防疫令。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）是公開抗議的人士之一，他表示，鑒於這起逮捕事件，克羅尼斯特應「喪失資格」。

其他人則指出，克羅尼斯特曾在去年發布的一段影片中對佛州移民法律發表評論。在川普上週末點名他執掌緝毒局後，這段影片再次在網路上流傳。

在影片中，克羅尼斯特讚揚他的社區具「豐富多元性」，稱這是「各行各業的人們聚集一起的地方」。

他說，值得強調的是他的辦公室「不參與聯邦移民執法活動。我們不會根據移民身分來針對某個人。那是聯邦機構的職權」。

川普先前將全面打擊非法移民作為選戰核心焦點，也是他的新政府目標之一。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1131204

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