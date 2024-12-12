本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

馬斯克淨資產暴增 身家破4000億美元史上第一人

2024/12/12 02:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC報導，彭博（Bloomberg News）估計，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）目前淨資產已超過4000億美元，成為身家達此門檻的史上第一人。

根據CNBC及彭博，馬斯克旗下特斯拉（Tesla）近幾個月來股價飆升，但他身家突破4000億美元，是因為他的私人企業美國太空探索科技公司（SpaceX）內部股票出售。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），這使馬斯克的淨資產一下子增加約500億美元，達到4392億美元。

彭博本週報導，SpaceX與投資人達成高達12.5億美元的內部股分購買協議，使得SpaceX估值來到3500億美元左右。馬斯克據稱擁有該公司42%的股分。

在2022年底，馬斯克的財富淨值一度暴跌逾2000億美元，但在川普（Donald Trump）上月贏得總統大選後，身為最大金主的馬斯克身價暴增。（譯者：陳正健）1131212

#CNBC
#SpaceX
#川普
#川普
#美國太空探索科技公司
#特斯拉
#特斯拉
#馬斯克
#馬斯克
#美國
#彭博
馬斯克
新加坡生育率下探 馬斯克貼文稱正走向滅絕引討論馬斯克捐84億元助川普勝選 成美國頭號政治金主
彭博
立陶宛驅逐3名中國外交人員 雙邊關係再起波瀾彭博：英特爾收購案錯綜複雜 高通興趣已減
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
馬斯克捐84億元助川普勝選 成美國頭號政治金主
108
更多編輯台推薦新聞：