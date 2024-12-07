馬斯克捐84億元助川普勝選 成美國頭號政治金主

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）根據最新聯邦文件，科技鉅子馬斯克（Elon Musk）花了2.59億美元（約新台幣84億元）協助美國前總統川普再次贏得今年11月總統大選，因此成為美國最大手筆的政治捐款人。

綜合路透社與法新社報導，根據昨晚公布的聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）新文件，同時執掌電動車大廠特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）的馬斯克，捐款2.59億美元給支持川普競選總統的組織。

這筆鉅款讓馬斯克成了美國史上總統競選活動的最大金主之一，也讓他成為川普有力的政治盟友，並將在塑造川普新政府的政策議程中扮演重要角色。

馬斯克捐了2.39億美元給美國政治行動委員會（America PAC），這個組織是他為了替川普爭取選票而成立。

聯邦選委會文件顯示，馬斯克今年10月底再捐出2000萬美元給RBG政治行動委員會（RBG PAC）。這個組織的名稱來自已故聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg），眾所周知，自由派的她一向支持墮胎權，這個組織也企圖說服選民，川普不會將全國墮胎禁令簽署成法。

馬斯克也擁有社群媒體平台X。他在川普的政權交接團隊中，已被視為重要顧問。川普還決定由馬斯克和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導一個部門，目標是刪減政府支出和規範。

馬斯克與拉馬斯瓦米昨天在國會山莊會晤國會議員，兩人將需要國會的支持才能實現川普要求的全面刪減支出。

馬斯克與拉馬斯瓦米主張解聘數以千計聯邦員工、刪減規範、取消授權過期的計畫，例如退役軍人的醫療保健計畫。

然而，由於馬斯克的事業與美國和外國政府全都有不同程度的往來，他在新政府中的職位也引發有關利益衝突的疑慮。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131207