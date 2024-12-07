美媒：恐新政府報復 拜登考慮預先赦免反川普人士

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）根據美國媒體報導，美國總統拜登正在考慮預先赦免數名知名人士，因為他們可能面臨川普新政府走馬上任後的政治報復。

被考量列入這項歷史性赦免的人包括前白宮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）特別顧問佛奇（Anthony Fauci）和川普的強烈批評者、前共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）。

川普毫不掩飾地表示，他希望報復批評他的人以及那些他錯誤宣稱從他手中偷走2020年大選勝利的人。

拜登已經與顧問討論是否可能在他於明年1月20日離開白宮之前，運用憲法的權力，針對數名人士保護性地發布預先赦免─即使是尚未遭到任何罪行起訴的人。

美國政治新聞媒體Politico率先報導這些內部討論，後來又有紐約時報（The New York Times）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）和華盛頓郵報（The Washington Post）報導，所有報導都引用熟知討論的匿名消息來源。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天沒有證實這些報導，但表示拜登總統正在「考量其他赦免和減刑」。

在美國眾議院首度彈劾川普過程中擔任要角的時任加州民主黨籍眾議員謝安達（Adam Schiff）和退役將領密利（Mark Milley）也可能會獲得預先赦免，以保護他們不受到川普的傷害。

密利曾在川普第1個總統任期內擔任參謀首長聯席會議主席，他後來告訴記者伍德華（Bob Woodward），川普是「一個不折不扣的法西斯主義分子」，是「這個國家最危險的人」。

謝安達回應這些報導時說，他反對這樣的作法。

謝安達告訴美國媒體：「我不認為某種全面赦免的想法是個好主意，我建議不要這樣做。」他還說，他已經向白宮傳達這個立場。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1131207