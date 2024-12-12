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拜登下令美現代單日最大規模赦免 1500人減刑39人特赦

2024/12/12 20:40（12/12 21:14 更新）
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美國總統拜登（圖）12日下令，2019冠狀病毒疾病疫情期間，1500名在獄外居家服刑的囚犯予以減刑，並特赦39名因非暴力犯罪遭判刑的美國人。（圖取自facebook.com/joebiden）
美國總統拜登（圖）12日下令，2019冠狀病毒疾病疫情期間，1500名在獄外居家服刑的囚犯予以減刑，並特赦39名因非暴力犯罪遭判刑的美國人。（圖取自facebook.com/joebiden）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登下令，2019冠狀病毒疾病疫情期間，1500名在獄外居家服刑的囚犯予以減刑，並特赦39名因非暴力犯罪遭判刑的美國人，這是美國現代史上單日最大規模的赦宥。

美聯社報導，減刑的命令今天宣布，凡獄外居家服刑至少一年者都是適用對象。監獄是病毒傳播的獨特溫床，一些囚犯當時獲准獄外服刑，部分原因即出於遏止疫情蔓延的考量，根據美聯社統計，曾經有段時間，染疫囚犯的比例達20%。

拜登（Joe Biden）說，未來數週他將採取更多措施，並繼續檢視尋求寬宥的請願，2017年歐巴馬（Barack Obama）即將卸任前也曾寬赦330人，號稱單日規模第2大，僅次於拜登。

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拜登頒布大規模赦宥之前，先是特赦因非法持有槍枝和逃稅被起訴的兒子韓特（Hunter Biden），於是倡議團體向拜登施壓，要求他在總統當選人川普（Donald Trump）明年元月就任前特赦廣大範圍的囚犯，包括聯邦死刑犯。

白宮律師表示，今天獲特赦的皆為像是涉毒等非暴力犯罪並改過自新的囚犯，當中包括天災期間領導救援團隊的婦女；在教會裡擔任成癮和青年輔導員的執事；攻讀分子生物學的博士生；以及受勳的退伍軍人等。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1131212

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