拜登特赦兒子後民主黨反應兩極 韓特誓助受苦之人

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登特赦兒子韓特（Hunter Biden）的決定，引發自家民主黨兩極反應。韓特表示不會將赦免視為理所當然，並矢言將「幫助那些仍在生病和受苦的人」。

綜合英國廣播公司（BBC）和路透社報導，儘管民主黨內有些人似乎認同拜登稱針對韓特的起訴是出於政治動機且不公平，但也有一派人表示，賦予現任總統親屬特殊待遇創下令人不安先例。

前司法部長霍德（Eric Holder）表示：「從根本事實來看，沒有一位美國司法部長會起訴此案。」

然而科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）在社群媒體X上寫道：「為人父親，我當然懂（拜登）自然想幫兒子、赦免他的心情，但我對他將家人置於國家之上感到失望。這是糟糕的先例，恐被往後的總統濫用，且將不幸地玷汙他的名譽。」

韓特則在聲明中說：「我已承認並為自己在毒癮最黑暗時期所犯的錯誤承擔責任，這些錯誤被人拿來從事政治活動，用來公開羞辱我和我的家人。」

韓特還說，他已戒毒5年多。

他說：「在毒癮的痛苦中，我浪費了許多機會和優勢…我永遠不會把今天所得到的寬赦視為理所當然，未來將把我重建的餘生奉獻給那些仍在生病和受苦的人。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1131202