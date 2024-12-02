拜登特赦兒子韓特 川普：濫用司法、應特赦國會山莊抗議人士

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天聽聞總統拜登特赦兒子韓特（Hunter Biden）後，在社群媒體發文說，拜登應該特赦2021年1月6日國會山莊抗議人士。

福斯新聞網（Fox News）報導，川普在自家社群網站真實社群（Truth Social）發文說：「喬（拜登）對韓特的特赦，是否包含已被監禁多年的J-6人質（J-6 Hostages）？」他還寫說：「司法遭如此的濫用和不公！」

川普一再將因國會山莊暴動案入獄的囚犯指為「人質」，即便先前曾有法官不接受這樣的描述。

川普的過渡團隊也對韓特獲特赦一事做出回應。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，川普發言人、即將接掌白宮聯絡室的史蒂芬．張（Steven Cheung）雖沒有具體提及韓特的案子，但發布聲明表示，司法系統已經崩壞。

他說：「針對總統川普的獵巫行動失敗，證明了將司法系統武器化一事，民主黨控制的司法部和其他激進檢察官有罪。」

「司法體系必須整頓，合法訴訟程序必須修復，這是為了所有美國人著想，也正是總統川普帶著美國人民壓倒性授權重返白宮時所要做的事。」

川普選前曾向福斯新聞網記者梅魯金（Bill Melugin）表示，如果當選，他「不會對韓特的案件蓄意做出任何事情」，並稱韓特的法律問題是「令人難過的情況」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131202