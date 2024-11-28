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批拜登政府卸任前加速發放晶片製造補貼 川普任命準官員揚言審查
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批拜登政府卸任前加速發放晶片製造補貼 川普任命準官員揚言審查

2024/11/28 09:14（11/28 09:40 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國準總統川普任命領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米昨天在社群媒體X上，批評拜登政府在川普於明年1月上任前，加速簽署並發放500億美元的晶片製造補貼。

拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在X附上美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）接受政治新聞媒體POLITICO訪問的連結，其中她談到自己在實施晶片法（CHIPS and Science Act）的剩餘工作。拉馬斯瓦米痛批：「這非常不恰當：他們在政權交接前加快支出。」

雷蒙多上週告訴POLITICO：「我希望在我們卸任時，幾乎所有資金都已被妥當使用。」她提到，政府即將更迭為她設定了一個「明確的期限」，這讓人「更專注」。她強調，自己的時間表始終是計畫之一，而不是因為擔心川普政府可能撤回資金才推動的。

根據POLITICO報導，美國大選後，拜登政府為台積電、格羅方德（GlobalFoundries）、火箭實驗室（Rocket Lab）、英國航太系統公司（BAE Systems）和英特爾（Intel）這5家企業，敲定超過160億美元的最終補貼。

在此之前，拜登政府僅公布一份合約，即為明尼蘇達州半導體製造商Polar Semiconductor提供1億2300萬美元補貼。

拉馬斯瓦米25日晚間宣布，他將與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的新部門「政府效率部」共同檢視晶片法和另一項拜登政府支出計畫降低通膨法（Inflation Reduction Act）下所有臨時推出的合約。拉馬斯瓦米表示，他還將建議監察長對這些支出進行徹底審查。

川普批評晶片法「非常糟糕」，認為關稅會是激勵國內製造業發展的更好方式。不過，他尚未對該法案執行方式提出任何具體修改建議。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1131128

美國準總統川普任命領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米。（路透社）
美國準總統川普任命領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米。（路透社）
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