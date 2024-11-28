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川普放話加徵關稅 主計總處：估2026年顯現影響

2024/11/28 11:03（11/28 11:30 更新）
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行政院主計總處主計長陳淑姿。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北28日電）外界關注美國總統當選人川普放話加徵關稅，對台灣經濟成長率是否有影響，行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，初步評估川普關稅影響可能2026年才會顯現，屆時將進行估算，影響層面還待觀察。

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委林德福指出，產業近期因AI熱潮加持，台灣出口表現優於預期，但川普明年1月上任說要對墨西哥等國加徵關稅，可能高度衝擊台廠供應鏈。國民黨立委賴士葆也關注，外界估算美國對台灣課徵關稅比例，可能從3%增至10%，主計總處是否有評估對台灣國內生產毛額（GDP）影響。

陳淑姿表示，初步評估，美國關稅措施對台灣的影響利多利空面向，可能到2026年後才會顯現影響，屆時也會進行估算，影響層面還要觀察。

外界關注產業復甦狀況，陳淑姿指出，台灣目前消費穩健、投資表現也不錯，資通訊以外的傳產產業也在逐漸復甦。

至於台灣今年經濟成長率展望，根據主計總處書面報告，主計總處8月預測今年經濟成長率為3.9%、明年成長3.26%，按目前概估今年前3季經濟成長5.18%，若第4季成長率維持8月預測的1.12%，全年經濟成長率為4.1%，高於8月預測值3.9%，主計總處將在明天依最新情勢更新預測。

陳淑姿指出，台灣今年經濟成長率應有機會超過4%，今年全年消費者物價指數（CPI）年增率估2.17%到2.19%，主要是因今年陸續有幾個颱風侵台，影響蔬果物價。

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林德福也關注台灣睽違30年、主計總處4月底再次公布財富分配統計，110年五等分位的家庭財富差距倍數擴大至66.9倍，台灣家庭財富吉尼係數則為0.606，是否出現中產階級消失的狀況。

陳淑姿指出，政府都有帶頭調薪，除了提升基本工資外，也鼓勵企業提升薪資，台灣今年1到9月薪資成長也有超過通膨。30年前數據可能比較粗略，目前調查方法更為精確，兩者差異不可同日而語，政府也透過福利政策、移轉支出措施，希望縮小貧富差距。（編輯：張均懋）1131128

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