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台積電高價股走跌 台股下挫210點破前波低點

2024/11/28 11:03（11/28 12:21 更新）
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（中央社記者張建中台北28日電）台積電開高走低，由紅翻黑，跌破1000元大關，信驊和大立光等高價股紛紛走跌，加上傳統產業股多數走弱，台股盤中下跌210.47點，下探22124.31點，跌破前波低點。

至10時47分，台股加權指數達22184.77點，下跌150.01點，成交值新台幣1899億元。

台積電美國存託憑證（ADR）27日下跌2.65美元，跌幅1.44%，收在181.19美元，台積電今天開盤達1005元，上漲5元，不過隨後賣壓出籠，股價由紅翻黑，下探992元，下跌8元，市值降至25.72兆元，影響大盤約64點。

隨著台積電跌出千金股之列，台股剩14千金。信驊、大立光、祥碩、力旺等高價股也紛紛走跌，電子類股指數下挫逾1%。

傳產股普遍走弱，塑膠、紡織、造紙和觀光類股指數下跌逾1%，機電、電纜和玻璃類股指數下挫逾2%；水泥和航運類股則相對抗跌。（編輯：林家嫻）1131128

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台積電盤中跌破1000元大關 台股剩14千金
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