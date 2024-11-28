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台積電盤中跌破1000元大關 台股剩14千金

2024/11/28 10:21（11/28 10:28 更新）
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台積電28日盤中跌破1000元大關。（中央社檔案照片）
台積電28日盤中跌破1000元大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹28日電）台積電今天股價開高震盪走低，盤中跌破1000元大關，滑落至992元，下跌8元，跌出千金股之列，台股剩14千金。

美股27日主要指數收低，道瓊工業指數下跌138.25點，那斯達克指數下跌115.1點。台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.65美元，跌幅1.44%，收在181.19美元。

台積電今天以1005元開出，上漲5元；不過隨後賣壓出籠，股價由紅翻黑，跌破1000元大關，滑落至992元，下跌8元，市值下滑至新台幣25.72兆元，影響大盤約64點。隨著台積電跌出千金股之列，台股剩14千金。

美國總統當選人川普將於明年重掌政權，除將提高關稅措施，半導體補助政策也可能出現變化，外界關注對台積電營運是否造成影響。外資近日對台積電賣多買少，據統計，外資連續3個交易日合計賣超2.76萬張，影響台積電股價走弱。（編輯：林家嫻）1131128

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台積電開盤上漲5元 台股早盤開高震盪翻黑
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