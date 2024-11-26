美國力推半導體本土製造 敲定英特爾獲2561億補助
2024/11/26 21:51（11/26 22:08 更新）
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）在美國總統當選人川普就任前，拜登政府今天表示，已敲定英特爾獲得79億美元（約新台幣2561億元）補助。將半導體製造帶回美國本土是拜登的政績之一。
法新社報導，美國商務部發表聲明表示，這筆對英特爾（Intel）的投資，「將透過在亞利桑那、新墨西哥、俄亥俄與奧勒岡州的計畫，支持尖端晶片的製造和先進封裝」。
商務部聲明還說，預計英特爾2030年前將在美國投資近900億美元，這筆補助將直接對此提供支持。
這筆高達79億美元的直接補助，將在英特爾達成計畫里程碑時撥款。
本月稍早時，拜登政府也與台灣晶片巨擘台積電和全球第3大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）敲定類似的補助協議。
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）告訴記者：「隨著今天這項消息宣布，我們已從晶片法（CHIPS Act）的390億美元中，頒發逾190億美元，以激勵生產。」
她說：「這是我們的第6筆（補助）頒發，未來數週還有更多。」
雷蒙多在另一份聲明指出：「我們晶片法的（補助）頒發，致使英特爾得以推動美國史上最重要的半導體製造擴張計畫之一。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1131126
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