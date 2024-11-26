本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 國際

美國力推半導體本土製造 敲定英特爾獲2561億補助

2024/11/26 21:51（11/26 22:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為英特爾商標。（路透社）
圖為英特爾商標。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）在美國總統當選人川普就任前，拜登政府今天表示，已敲定英特爾獲得79億美元（約新台幣2561億元）補助。將半導體製造帶回美國本土是拜登的政績之一。

法新社報導，美國商務部發表聲明表示，這筆對英特爾（Intel）的投資，「將透過在亞利桑那、新墨西哥、俄亥俄與奧勒岡州的計畫，支持尖端晶片的製造和先進封裝」。

商務部聲明還說，預計英特爾2030年前將在美國投資近900億美元，這筆補助將直接對此提供支持。

這筆高達79億美元的直接補助，將在英特爾達成計畫里程碑時撥款。

本月稍早時，拜登政府也與台灣晶片巨擘台積電和全球第3大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）敲定類似的補助協議。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）告訴記者：「隨著今天這項消息宣布，我們已從晶片法（CHIPS Act）的390億美元中，頒發逾190億美元，以激勵生產。」

她說：「這是我們的第6筆（補助）頒發，未來數週還有更多。」

雷蒙多在另一份聲明指出：「我們晶片法的（補助）頒發，致使英特爾得以推動美國史上最重要的半導體製造擴張計畫之一。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1131126

#川普
#拜登
#拜登政府
#英特爾
#商務部
#台積電
#法新社
#美國
#英特爾
#雷蒙多
#格羅方德
#晶片法
延伸閱讀
紐時：美擬砍英特爾補助 將縮水至不到80億美元彭博：英特爾收購案錯綜複雜 高通興趣已減傳英特爾與三星結盟對抗台積電 業界：1加1恐難大於2獨家／台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助美商務部給台積電66億美元補助 盼A16先進技術落地美國補助台積電66億美元 拜登：晶片法關鍵里程碑
英特爾
英特爾執行長讚台積電很棒 既為客戶也是競爭者傳安謀想買英特爾產品部門 卻遭回絕
雷蒙多
新華社：中國與美國歐盟仍就電動車關稅溝通中中美商務部長通話 中方嚴正關切半導體聯網車限制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電成兵家必爭 曾繁城：卡達曾詢問去投資可能
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：