紐時：美擬砍英特爾補助 將縮水至不到80億美元

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（中央社紐24日綜合外電報導）「紐約時報」今天引述不具名消息人士的話報導，美國政府計劃削減對英特爾公司（Intel）的晶片補助款，由原本的85億美元縮水至不到80億美元（約新台幣2620億元）。

英特爾先前取得一紙價值30億美元（約新台幣982億元）合約，要為五角大廈生產晶片，消息人士告訴紐約時報（New York Times），考量到這紙合約，當局考慮削減對英特爾的補助。

今年春天，美國總統拜登政府表示，將向英特爾提供近200億美元的補貼和貸款，以提高英特爾在國內的半導體晶片生產；這是美國政府截至目前核准的最大一筆尖端晶片生產補助金。

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美國當時宣布與英特爾達成一項初步協議，將提供這家公司85億美元晶片補助和最多110億美元貸款，協助其在亞利桑那州興建2座新晶圓廠，以及更新現有一座廠房設備。

這筆支出是2022年「晶片法」（CHIPS and Science Act）的一環，目的在於透過527億美元的資金挹注來提高美國國內半導體產量，其中包括390億美元的半導體生產補貼和110億美元的研發補助。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1131125